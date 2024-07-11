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    Президент Кении отправил правительство в отставку на фоне протестов

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    1 комментарий

    Протесты в Кении из-за намерения правительства повысить налоги закончились отставкой кабинета министров.

    Как пишет Reuters 11 июля, президент Кении Уильям Руто уволил всех министров и генерального прокурора страны.

    Мининги начались из-за крайне непопулярных поправок в Налоговый кодекс. Предлагалось увеличить налог на хлеб и средства личной гигиены. Власти объявили, что частично пойдут на уступки, но протест погасить не удавалось — в столице попытались поджечь здание парламента. В ответ началась стрельба и несколько протестующих были убиты.

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    Комментарии 1

    Хенде хох11 Июл 2024 в 16:21
    Там хлеб что-ли едят..??..фрукты же есть..хлеб французы любят..французам если перекрыть зерновые поставки...они сразу сдадутся..и присоединятся ктнам..будем в Париж ездить бесплатно..метро туда проведем..тчк
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