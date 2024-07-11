Президент Кении отправил правительство в отставку на фоне протестов

Протесты в Кении из-за намерения правительства повысить налоги закончились отставкой кабинета министров.
Как пишет Reuters 11 июля, президент Кении Уильям Руто уволил всех министров и генерального прокурора страны.
Мининги начались из-за крайне непопулярных поправок в Налоговый кодекс. Предлагалось увеличить налог на хлеб и средства личной гигиены. Власти объявили, что частично пойдут на уступки, но протест погасить не удавалось — в столице попытались поджечь здание парламента. В ответ началась стрельба и несколько протестующих были убиты.