Карельским студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка

В Карелии с 1 января 2025 года студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Депутаты регионального Законодательного собрания 11 июля приняли соответствующий закон в первом и во втором, окончательном, чтении, сообщает пресс-служба ЗакСа Карелии.



Социальная мера поддержки будет единовременной. Ее получат студентки до 25 лет, постоянно проживающие и обучающиеся в Карелии. Для получения выплаты девушки должны быть гражданками России и учиться в вузах или профессиональных образовательных учреждениях на очной форме.