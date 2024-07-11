Карельским студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка

В Карелии с 1 января 2025 года студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Депутаты регионального Законодательного собрания 11 июля приняли соответствующий закон в первом и во втором, окончательном, чтении, сообщает пресс-служба ЗакСа Карелии.
Социальная мера поддержки будет единовременной. Ее получат студентки до 25 лет, постоянно проживающие и обучающиеся в Карелии. Для получения выплаты девушки должны быть гражданками России и учиться в вузах или профессиональных образовательных учреждениях на очной форме.
«Выплачивать начнем с 1 января 2025 года, а если у студенток родится двое или больше малышей, выплату предоставим с расчетом на каждого ребенка», — рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Парфенчиков был одним из авторов закона. Также в создании проекта поучаствовали председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович и вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник.
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