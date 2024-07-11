    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, вос

    767мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.86eur95.32

    Карельским студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка

    1094
    7 комментариев

    В Карелии с 1 января 2025 года студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Депутаты регионального Законодательного собрания 11 июля приняли соответствующий закон в первом и во втором, окончательном, чтении, сообщает пресс-служба ЗакСа Карелии.

    Социальная мера поддержки будет единовременной. Ее получат студентки до 25 лет, постоянно проживающие и обучающиеся в Карелии. Для получения выплаты девушки должны быть гражданками России и учиться в вузах или профессиональных образовательных учреждениях на очной форме.

    «Выплачивать начнем с 1 января 2025 года, а если у студенток родится двое или больше малышей, выплату предоставим с расчетом на каждого ребенка», — рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

    Парфенчиков был одним из авторов закона. Также в создании проекта поучаствовали председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович и вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что «налоговый кешбэк» для семей с детьми заработает в России с 2026 года. Он предполагает возвращение 7% уплаченного НДФЛ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Карелия
    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 7

    ProstoZloy11 Июл 2024 в 15:50
    Представляю, какой теперь будет конкурс в карельские ВУЗы! ;)
    +1−0
    28030352911 Июл 2024 в 15:49
    Странное решение.
    +1−0
    28198802911 Июл 2024 в 15:49
    И куда с этими ста тысячами студенткам? Как в анекдоте - долги раздать, а остальные - остальные подождут
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close