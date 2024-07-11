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    Стало известно, какие петербургские дворы собираются обустроить в 2025 году. Ищите свой

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    8 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Комиссия по отбору проектов в программу «Петербургские дворы» назвала адреса под благоустройство, которые больше остальных заслуживают финансирования в 2025 году. Сотню муниципалитетов просто отмели.

    По данным «Фонтанки», протокол комиссии был готов 1 июля, оценили 63 проекта. В пятерке лидеров — два адреса из МО «Светлановское» (Манчестерская ул., д. 2, лит Б, и сквер между домами 6 и 10 по пр. Раевского), один из МО «Урицк» (ул. Партизана Германа, д. 8, корп. 2), один из МО «Оккервиль» (пр. Солидарности, д. 23, корп. 1, лит. Б) и один из МО «Академическое» (Тихорецкий пр., д. 37). В перечне дворы в различных районах города, в том числе один, о котором писала «Фонтанка» в связи с сиреневыми кустами на 2-й линии Васильевского острова. Полный список, выстроенный по оценкам, ниже.

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    Сказать наверняка, сколько первых мест из перечня получат финансирование, пока сложно: это зависит от того, какой объем программы в итоге утвердят в бюджете на 2025 год. Но комиссия обозначила приоритеты, выстроив проекты от первого места до 63-го.

    Всего было представлено 178 комплектов документов от 64 муниципальных округов, но 99 из них (от 45 МО) не допустили к участию в отборе. К тому же 4 округа сами по себе не соответствовали критериям конкурса: это МО «Большая Охта», принесший 11 адресов («Фонтанка» писала о его злоключениях), «Колпино» (1 адрес), «Сенной округ» (2 адреса), МО № 72 (2 адреса). Список дворов, которые, таким образом, не дошли до программы, — ниже.

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    «Фонтанка» неоднократно анализировала систему распределения субсидий по двум программам по благоустройству — «Петербургские дворы» и «Мой двор». В общей сложности речь идет о нескольких миллиардах рублей. Иногда муниципальные образования, которые не прошли кастинг, намекали на политическую подоплеку; в Смольном настаивали, что руководствовались объективными критериями.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 8

    y. l. g. 78711 Июл 2024 в 15:40
    Может хватит этих детских площадок под каждыми окнами? Почему все из своих налогов должны платить за них? Их и так полно. Тем более, что рождаемость этим не поднять, она будет ещё ниже.
    +1−0
    28222236211 Июл 2024 в 15:04
    Не понял, наш двор на 11 месте, что там благоустраивать? Спортивная площадка с тренажерами есть, детская площадка со всякими лазалками, прыгалками, ползалками и качелями есть, даже детский домик для алкашей и наркоманов есть. Газоны есть. А 80% места всё равно занимает забор вокруг школы, весь двор перегородили и места под дальнейшее благоустройство не осталось. В Ленинграде люди гуляли у школы, никаких проблем у учащихся не было, никого не трогали, а теперь посреди двора детская тюрьма, только колючей проволоки не хватает.
    +3−1
    NSE11 Июл 2024 в 14:43
    Упорно пишут "улица Замшина", а не "Замшина улица", как правильно. Кругом безграмотные.
    +2−3
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