    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, вос

    770мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.86eur95.32

    БПЛА перехвачены не только в Брянской, но и в Тульской, Тамбовской и Московской областях

    876
    обсудить

    Ночью 11 июля системы ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа в четырёх регионах. Всего их было пять: два — над Брянской областью и по одному — над центральными областями: Московской, Тульской и Тамбовской, отчитывается Минобороны.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщает, что два БПЛА сбиты над Клинцовским и Суражским районами. Разрушений и пострадавших не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин, напомним, рассказал, что беспилотник, летевший на столицу, перехватили в Московской области.

    В Белгородской области атаке беспилотников подвергся город Грайворон, сообщил ночью губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал. Произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города, а также в двух селах.

    «Два взрывных устройства сброшены на парковку возле многоквартирного дома. На текущий момент известно о повреждении двух автомобилей», — отметил Гладков.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака БПЛААтака беспилотников
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close