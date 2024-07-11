БПЛА перехвачены не только в Брянской, но и в Тульской, Тамбовской и Московской областях

Ночью 11 июля системы ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа в четырёх регионах. Всего их было пять: два — над Брянской областью и по одному — над центральными областями: Московской, Тульской и Тамбовской, отчитывается Минобороны.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщает, что два БПЛА сбиты над Клинцовским и Суражским районами. Разрушений и пострадавших не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.



Мэр Москвы Сергей Собянин, напомним, рассказал, что беспилотник, летевший на столицу, перехватили в Московской области.

