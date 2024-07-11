В Москве дали реальный срок безбилетнику, толкнувшему контролера

Желание проехать «зайцем» толкнуло пассажира в московском автобусе на агрессивные действия. В итоге платить придется свободой.
Чертановский районный суд Москвы приговорил к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы мужчину, который напал на контроллера в столичном автобусе, рассказал 10 июля Дептранс Москвы. Инцидент произошел в августе 2023 года. Контролер выявил безбилетника в автобусе и попросил предъявить документы. Тот отреагировал агрессивно и вытолкнул сотрудника из салона, выбегая в открывшуюся дверь. Контролер при падении сильно ударился о землю.
В Дептрансе отмечают, что нападение на сотрудников Московского транспорта может быть расценено как применение насилия в отношении представителя власти. То есть стать составом по статье 318 УК РФ, которая предполагает до 10 лет лишения свободы. А штраф за безбилетный проезд в транспорте составляет 2 тысячи рублей — дешевле оплатить поездку по правилам.