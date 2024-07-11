В Дортмунде определился второй финалист чемпионата Европы по футболу: Англия выиграла у Нидерландов

Сборная Англии 10 июля обыграла национальную команду Нидерландов со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата Европы по футболу. Игра проходила в Дортмунде.

Первый гол был забит в ворота англичан уже на 7-ой минуте Хави Симонсом, который пробил точно в ворота из штрафной зоны. Но уже на 18-й минуте англичанам удалось сравнять счет, реализовав пенальти: Харри Кейн послал мяч в нижний левый от себя угол, и вратарь не смог до него дотянуться.

На 65-й минуте второго тайма после навеса со штрафного с правого фланга Пикфорд спас свои ворота от удара ван Дейка. Еще один удар по воротам англичан был нанесен через минуту: Дюмфрис бил головой, но мяч ушел выше перекладины.

