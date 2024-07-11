    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    770мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd87.86eur95.32

    В Дортмунде определился второй финалист чемпионата Европы по футболу: Англия выиграла у Нидерландов

    1745
    4 комментария

    Сборная Англии 10 июля обыграла национальную команду Нидерландов со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата Европы по футболу. Игра проходила в Дортмунде.

    Первый гол был забит в ворота англичан уже на 7-ой минуте Хави Симонсом, который пробил точно в ворота из штрафной зоны. Но уже на 18-й минуте англичанам удалось сравнять счет, реализовав пенальти: Харри Кейн послал мяч в нижний левый от себя угол, и вратарь не смог до него дотянуться.

    На 65-й минуте второго тайма после навеса со штрафного с правого фланга Пикфорд спас свои ворота от удара ван Дейка. Еще один удар по воротам англичан был нанесен через минуту: Дюмфрис бил головой, но мяч ушел выше перекладины.

    И уже в компенсированное время Олли Уоткинс из пределов штрафной отправил мяч в ворота команды Нидерландов, и Англия завершила матч с победным счетом 2:1.

    Ранее Нидерланды победили Польшу (2:1), сыграли вничью с Францией (0:0), а затем уступили ей (2:3), потом обыграли Румынию (3:0) и Турцию (2:1), а англичане взяли верх над сербами (1:0), сыграли вничью сначала с датчанами, а затем со словаками, после чего все же обыграли словаков со второго раза и победили швейцарцев.

    В финале Англии предстоит сыграть с командой Испании. Решающая игра пройдет 14 июля.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АнглияНидерландыПолуфиналЕвро-2024Чемпионат по футболу
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    почти бросил..)11 Июл 2024 в 01:28
    Любопытно, кто-нибудь пробовал посмотреть этот матч на "матч тв"? - Что не так? - Да не, Господи, так, спросил..) - Что там увидел? - Не произнести мне..) - Налей и произнеси! - Желая увидеть, всего лишь.. Футбол, хороший или плохой - не так уж мне и важно было, но.. - Что ты увидел?! - Увидел я.. уродов, пытающихся рассказывать про матч Полуфинала ЧЕ в, как бы, прямом эфире! - КНДР?..) - Господи, сдаюсь, не хватит тут никаких слов но, вспомни, это ведь, как бы.. - реальные люди "на матч тв" сидят? - С чего ты взял, что реальны они?! - Приведи Пример Реальных, возможно, смогу сравнить я..) - ?..) - Да, глупо вышло..) - Просто, наверное, заразился..) - Ну, кто же для тебя реален?..) - Слушай, а может, вовсе и не нужна мне, так называемая.. Реальность? - Не увиливай! - Почему?..) - Ну.., кто знает..) - Нет-нет, уже не желаю быть я полезным людям!..) - Ну.., хотя бы, Насладись Созерцанием их! - Прикалываешься?..) - Вовсе нет, наоборот!..) - Договорились..) - Не увлекайся! - Не обижай!..)
    +0−0
    Coulthard11 Июл 2024 в 00:29
    Нидерланды победили Польшу (2:1), сыграли вничью с Францией (0:0), а затем уступили ей (2:3)

    И так сойдёт!
    +1−0
    Well-wisher11 Июл 2024 в 00:18
    Кому в России интересно что там у них?
    Ну, если только нашим врагам?
    +2−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close