В Дортмунде определился второй финалист чемпионата Европы по футболу: Англия выиграла у Нидерландов

Сборная Англии 10 июля обыграла национальную команду Нидерландов со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата Европы по футболу. Игра проходила в Дортмунде.
Первый гол был забит в ворота англичан уже на 7-ой минуте Хави Симонсом, который пробил точно в ворота из штрафной зоны. Но уже на 18-й минуте англичанам удалось сравнять счет, реализовав пенальти: Харри Кейн послал мяч в нижний левый от себя угол, и вратарь не смог до него дотянуться.
На 65-й минуте второго тайма после навеса со штрафного с правого фланга Пикфорд спас свои ворота от удара ван Дейка. Еще один удар по воротам англичан был нанесен через минуту: Дюмфрис бил головой, но мяч ушел выше перекладины.
И уже в компенсированное время Олли Уоткинс из пределов штрафной отправил мяч в ворота команды Нидерландов, и Англия завершила матч с победным счетом 2:1.
Ранее Нидерланды победили Польшу (2:1), сыграли вничью с Францией (0:0), а затем уступили ей (2:3), потом обыграли Румынию (3:0) и Турцию (2:1), а англичане взяли верх над сербами (1:0), сыграли вничью сначала с датчанами, а затем со словаками, после чего все же обыграли словаков со второго раза и победили швейцарцев.
В финале Англии предстоит сыграть с командой Испании. Решающая игра пройдет 14 июля.