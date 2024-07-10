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    Пробки

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    Аномальные пробки собрались в Петербурге. Особенно плотно — на КАД и соседних улицах

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    Загруженность дорог в Петербурге в седьмом часу вечера 10 июля выросла до 7 баллов. Немалый вклад в это внесла авария на КАД, собравшая огромные пробки.

    По данным «Яндекс.Пробок», в этот вечерний час пик пробки в Петербурге на 1 балл плотнее обычного для летней среды. Самые крупные заторы наблюдаются на юго-востоке КАД. Там движение уже несколько часов стоит из-за серьезной аварии в районе Обухово. На внешнем кольце движение встало от Пулковского шоссе, на внутреннем — от Мурманского.

    Кроме того, Софийская улица встала из области в Петербург почти от Усть-Ижорского шоссе до КАД. Из города пробка до КАД тоже есть, но значительно меньше. Плотно также на проспекте Славы, Ивановской и Народной улицах.

    Центр города свободнее. Там в плотных заторах встали в основном улицы в районе площади Восстания, а также набережная Фонтанки и Садовая улица.

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