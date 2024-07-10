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    В сентябре за губернаторские кресла в 21 регионе России планируют бороться 143 кандидата. Пока зарегистрированы лишь 5

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    В сентябре в России пройдут выборы в региональные и федеральные органы власти. Уже сейчас потенциальные будущие депутаты и губернаторы регистрируют свои кандидатуры. ЦИК России 10 июля в своих соцсетях опубликовал статистику по различным избирательным кампаниям.

    На пост губернатора в 21 регионе выдвинуто 143 кандидата. Из них 116 от 19 политических партий и 27 самовыдвиженцев. Пока что зарегистрировано 5 кандидатов, а троим отказано в регистрации. Если говорить о столицах, то на данный момент на пост губернаторов столичных регионов выдвинуто 8 человек, из которых 2 самовыдвиженца, а остальные 6 от четырех политических партий.

    В Госдуму выдвинуто 4 кандидата, из них 1 самовыдвиженец и остальные от двух политических партий. Кандидатами в депутаты столичных регионов стали 1500 человек, а в Законодательные собрания 13 регионов — 3517. Из них 487 человек уже зарегистрированы.

    Ранее ЦИК утвердил регионы, где будет применяться дистанционное электронное голосование. Петербурга в списке нет.

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