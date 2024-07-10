В сентябре за губернаторские кресла в 21 регионе России планируют бороться 143 кандидата. Пока зарегистрированы лишь 5

В сентябре в России пройдут выборы в региональные и федеральные органы власти. Уже сейчас потенциальные будущие депутаты и губернаторы регистрируют свои кандидатуры. ЦИК России 10 июля в своих соцсетях опубликовал статистику по различным избирательным кампаниям.



На пост губернатора в 21 регионе выдвинуто 143 кандидата. Из них 116 от 19 политических партий и 27 самовыдвиженцев. Пока что зарегистрировано 5 кандидатов, а троим отказано в регистрации. Если говорить о столицах, то на данный момент на пост губернаторов столичных регионов выдвинуто 8 человек, из которых 2 самовыдвиженца, а остальные 6 от четырех политических партий.

