Педагога детдома в Кузбассе судят за пропажу трех подростков — они потерялись в горах и признаны умершими

В суд Междуреченска передано уголовное дело о халатности в отношении 32-летней педагога детского дома «Единство». Она повела группу подростков в горный поход, трое не вернулись.

Подробности дела 10 июля приводит «Коммерсантъ». Группа из 12 детей отправилась в поход в горы Кузнецкого Алатау в конце июня прошлого года. Во время спуска с пика трое подростков, 13, 14 и 15 лет, ушли вперед, но к лагерю так и не вернулись.

После их пропажи началась масштабная поисковая операция, но никаких следов юношей так и не было найдено. Глава Междуреченска тогда отмечал, что один из подростков сбегал из детдома четыре раза и была информация, что очередной побег готовился как раз во время похода. Якобы участие принять собирались шесть подростков, но трое в последний момент передумали. Следствие эту версию в итоге не стало принимать как основную, так как ничто ее не доказывало. Подростков по решению суда через некоторое время признали умершими.