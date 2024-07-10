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    Педагога детдома в Кузбассе судят за пропажу трех подростков — они потерялись в горах и признаны умершими

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    6 комментариев

    В суд Междуреченска передано уголовное дело о халатности в отношении 32-летней педагога детского дома «Единство». Она повела группу подростков в горный поход, трое не вернулись.

    Подробности дела 10 июля приводит «Коммерсантъ». Группа из 12 детей отправилась в поход в горы Кузнецкого Алатау в конце июня прошлого года. Во время спуска с пика трое подростков, 13, 14 и 15 лет, ушли вперед, но к лагерю так и не вернулись.

    После их пропажи началась масштабная поисковая операция, но никаких следов юношей так и не было найдено. Глава Междуреченска тогда отмечал, что один из подростков сбегал из детдома четыре раза и была информация, что очередной побег готовился как раз во время похода. Якобы участие принять собирались шесть подростков, но трое в последний момент передумали. Следствие эту версию в итоге не стало принимать как основную, так как ничто ее не доказывало. Подростков по решению суда через некоторое время признали умершими.

    Уголовные дела возбуждены по статье об убийстве (так часто бывает при пропаже без вести) и о халатности, по которой и была привлечена педагог.

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    Комментарии 6

    Зоркий Сокол10 Июл 2024 в 18:40
    Может и живы. Книга такая есть: Тайна горного подземелья.
    +1−1
    ixform10 Июл 2024 в 18:39
    Может быть они и не погибли, а попали к алтайским людоедам в дурную компанию
    +0−1
    tomasleebass10 Июл 2024 в 18:18
    сами ушли - сами потерялись. может они свалить решили. при чём тут учитель?
    +2−0
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