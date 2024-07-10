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    Бывшее общежитие фабрики «Большевичка» продадут на торгах. СПбГУ так и не приспособил здание для своих студентов

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    7 комментариев

    Госкорпорация «ДОМ.РФ» продаст с торгов здание на улице Печатника Григорьева, 16/3, которое ранее было передано Санкт-Петербургскому государственному университету под общежитие.

    В протоколе решения правительственной комиссии по развитию жилищного строительства говорится, что участок и находящееся на нем здание по адресу: улица Печатника Григорьева, 16/3, литера К, будет изъято у СПбГУ.

    По итогам продажи 50 % от суммы сделки получит Университет, 25 % — ППК «Фонд развития территорий».

    Смольный передал четырехэтажное здание на пересечении улиц Воронежской и Печатника Григорьева Университету в 2012 году. Предполагалось, что там должно быть организовано общежитие для иногородних студентов. Однако этого так и не произошло: обследование здания показало, что оно находится в аварийном состоянии.

    «Но можно произвести его капитальный ремонт, а не полностью сносить. Время на проектирование и ремонт — 24–32 месяца. В начале осени планируется начать проектирование работ по капремонту здания», — говорится в ответе Геннадия Васильева, на тот момент занимавшего должность проректора по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ.

    Здание на Печатника Григорьева было построено в 1861–1863 годах по проекту архитектора Александра Докушевского. Позднее дом перестроили и расширили. В советские годы в здании располагалось общежитие фабрики «Большевичка».

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    Комментарии 7

    Evil Dogooder10 Июл 2024 в 18:07
    СПбГУ здание отремонтировать с 2012 года не смог, а собирается на выселках аж целый кампус с нуля строить. Ну как же, как же. Я раньше ещё думал, что это дурацкая идея, с универом на выселках, а теперь думаю, что ехать туда никто и не собирается. Построят чего-то в поле, попилят бабло, назовут ЖК Уваров и продадут.
    +0−0
    Zнаворотник10 Июл 2024 в 17:37
    а куда ещё 25% уйдут? и это, 146% сгорит очень быстро и будет членовейник
    +1−1
    28240881210 Июл 2024 в 17:30
    нары разучились делать? или из китая не завезли?
    +0−3
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