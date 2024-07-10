Бывшее общежитие фабрики «Большевичка» продадут на торгах. СПбГУ так и не приспособил здание для своих студентов

Госкорпорация «ДОМ.РФ» продаст с торгов здание на улице Печатника Григорьева, 16/3, которое ранее было передано Санкт-Петербургскому государственному университету под общежитие.

В протоколе решения правительственной комиссии по развитию жилищного строительства говорится, что участок и находящееся на нем здание по адресу: улица Печатника Григорьева, 16/3, литера К, будет изъято у СПбГУ.

По итогам продажи 50 % от суммы сделки получит Университет, 25 % — ППК «Фонд развития территорий».

Смольный передал четырехэтажное здание на пересечении улиц Воронежской и Печатника Григорьева Университету в 2012 году. Предполагалось, что там должно быть организовано общежитие для иногородних студентов. Однако этого так и не произошло: обследование здания показало, что оно находится в аварийном состоянии.