Бывшее общежитие фабрики «Большевичка» продадут на торгах. СПбГУ так и не приспособил здание для своих студентов

Госкорпорация «ДОМ.РФ» продаст с торгов здание на улице Печатника Григорьева, 16/3, которое ранее было передано Санкт-Петербургскому государственному университету под общежитие.
В протоколе решения правительственной комиссии по развитию жилищного строительства говорится, что участок и находящееся на нем здание по адресу: улица Печатника Григорьева, 16/3, литера К, будет изъято у СПбГУ.
По итогам продажи 50 % от суммы сделки получит Университет, 25 % — ППК «Фонд развития территорий».
Смольный передал четырехэтажное здание на пересечении улиц Воронежской и Печатника Григорьева Университету в 2012 году. Предполагалось, что там должно быть организовано общежитие для иногородних студентов. Однако этого так и не произошло: обследование здания показало, что оно находится в аварийном состоянии.
«Но можно произвести его капитальный ремонт, а не полностью сносить. Время на проектирование и ремонт — 24–32 месяца. В начале осени планируется начать проектирование работ по капремонту здания», — говорится в ответе Геннадия Васильева, на тот момент занимавшего должность проректора по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ.
Здание на Печатника Григорьева было построено в 1861–1863 годах по проекту архитектора Александра Докушевского. Позднее дом перестроили и расширили. В советские годы в здании располагалось общежитие фабрики «Большевичка».