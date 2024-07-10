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    У «Флагштока» прошло взвешивание боксеров

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    5 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Контрольное взвешивание участников вечера профессионального бокса прошло 10 июля на территории общественного пространства «Флагшток». Сам турнир состоится 11 июля на ринге КСК «АРЕНА».

    «Церемония взвешивания — это всегда эмоциональная проверка для спортсменов. Посмотреть друг другу в глаза, посмотреть на страх, на испуг или, наоборот, на уверенность. Мне кажется, что петербургские спортсмены сегодня достойно прошли это испытание и завтра в ринге им придется проверить себя. Все соперники крепкие, имеют профессиональный боксерский опыт. Будет ярко и зрелищно», — заявил Максим Кувачев, заместитель руководителя Спортивной федерации бокса Петербурга.

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    Главное событие вечера — бой коренного петербуржца, чемпиона России и обладателя пояса чемпиона России среди профессионалов Алексея Мазура (10–0–0), который поборется за вакантный пояс WBA Asia с обладателем чемпионского титула Евразийского боксерского парламента (EBP) Тиграном Узляном (9–1–0). Их бой рассчитан на 10 раундов.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    В этот вечер свой второй бой на профессиональном ринге проведет победитель Юношеских Олимпийских игр, чемпион Европы среди юниоров, призёр первенства мира, двукратный вице-чемпион России Илья Попов (1–0–0). Его соперником станет Тихон Нетесов (11–7–0). Также в программе трехкратная чемпионка России в любителях, вице-чемпионка Европы Карина Тазабекова (2–0–0) встретится в шестираундовом поединке с представителем Зимбабве Реваи Мадондо (8–3–1).

    Особое внимание приковано к шести петербургским дебютам: Сергей Ярулин, Александр Зырянов, Андрей Косенков, Владимир Ермаков, Рамазан Ханапиев и Ангелина Ганюкова впервые выйдут на профессиональный ринг.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 5

    Абрикосов10 Июл 2024 в 16:13
    бородатых завезли...
    не забудьте увезти обратно после мероприятия... своих хватает, можем поделиться..
    +1−0
    Хенде хох10 Июл 2024 в 16:04
    "Пропал дом"...скоро старый добрый бокс в ММА чувствую превратят.. этих ммашных дурачков развелось везде и всюду..тренеров то уже нормальных по классическому боксу нету..в шоу все превратят...тчк
    +3−0
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