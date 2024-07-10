У «Флагштока» прошло взвешивание боксеров

Контрольное взвешивание участников вечера профессионального бокса прошло 10 июля на территории общественного пространства «Флагшток». Сам турнир состоится 11 июля на ринге КСК «АРЕНА».
«Церемония взвешивания — это всегда эмоциональная проверка для спортсменов. Посмотреть друг другу в глаза, посмотреть на страх, на испуг или, наоборот, на уверенность. Мне кажется, что петербургские спортсмены сегодня достойно прошли это испытание и завтра в ринге им придется проверить себя. Все соперники крепкие, имеют профессиональный боксерский опыт. Будет ярко и зрелищно», — заявил Максим Кувачев, заместитель руководителя Спортивной федерации бокса Петербурга.
Главное событие вечера — бой коренного петербуржца, чемпиона России и обладателя пояса чемпиона России среди профессионалов Алексея Мазура (10–0–0), который поборется за вакантный пояс WBA Asia с обладателем чемпионского титула Евразийского боксерского парламента (EBP) Тиграном Узляном (9–1–0). Их бой рассчитан на 10 раундов.
В этот вечер свой второй бой на профессиональном ринге проведет победитель Юношеских Олимпийских игр, чемпион Европы среди юниоров, призёр первенства мира, двукратный вице-чемпион России Илья Попов (1–0–0). Его соперником станет Тихон Нетесов (11–7–0). Также в программе трехкратная чемпионка России в любителях, вице-чемпионка Европы Карина Тазабекова (2–0–0) встретится в шестираундовом поединке с представителем Зимбабве Реваи Мадондо (8–3–1).
Особое внимание приковано к шести петербургским дебютам: Сергей Ярулин, Александр Зырянов, Андрей Косенков, Владимир Ермаков, Рамазан Ханапиев и Ангелина Ганюкова впервые выйдут на профессиональный ринг.