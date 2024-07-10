    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    770мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88eur95.34

    Светящийся объект странной формы видели в небе

    3335
    2 комментария

    Необычный светящийся объект в небе видели ночью 10 июля жители нескольких российских регионов. Это была европейская ракета-носитель Ariane 6, запущенная поздно вечером во Французской Гвиане.

    В течение своей трёхчасовой миссии ракета-носитель должна была продемонстрировать запуск нескольких спутников и разворачивающих устройств, пишет канал «AstroAlert | Наблюдательная астрономия». Ракета сделала три витка и лучше всего была видна на втором, когда у нее работали двигатели. Её наблюдали в Центральном округе, в Сибири, на юге России. «А севернее Москвы сейчас белые ночи, что тоже делает наблюдение за полетом ракеты очень сложной задачей», — отмечается в сообщении. РИА Новости, однако же, пишет, что объект видели даже в Петербурге, а также в Москве, в Воронежской, Брянской, Белгородской, Ростовской областях, в Ставропольском крае, на Украине и в Белоруссии. В канале и чате петербургских астрофотографов «Астро Фото Болото» кадров «медузы» пока нет.

    Автор: Starvisor / YouTube

    Видео пролета, сделанное в Калужской, Тульской и Ростовской областях, опубликовал в YouTube проект Starvisor.

    «Второй виток ракеты-носителя Ariane 6 оказался гораздо интереснее, предположительно — наблюдалось включение двигателей и отделение полезной нагрузки. Узор, созданный выхлопными газами ракеты, временами напоминал имперский истребитель из старых добрых «Звёздных войн», — отмечается в комментарии.

    Третий виток оказался не таким зрелищным: ракета летела с выключенными двигателями, и причудливых форм вокруг нее не было. Жители южных регионов страны наблюдали ее как яркий спутник, быстро перемещающийся по небу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Астрономическое явлениеКрасивое небоРакета-носитель
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    ixform10 Июл 2024 в 09:48
    открывайте вклады на Озон Банке под 14% годовых!
    Получайте деньги.
    +0−1
    Хенде хох10 Июл 2024 в 09:38
    А что ни у кого телескопа нет что-ли??..нафиг такие фотки..на небе ночью черт знает что летает..что за всем смотреть буду..сказали бы заранее я бы в телескоп посмотрел поподробнее..а это ерунда какая то а не фотки..тчк
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close