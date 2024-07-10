Светящийся объект странной формы видели в небе

Необычный светящийся объект в небе видели ночью
В течение своей трёхчасовой миссии ракета-носитель должна была продемонстрировать запуск нескольких спутников и разворачивающих устройств, пишет канал «AstroAlert | Наблюдательная астрономия». Ракета сделала три витка и лучше всего была видна на втором, когда у нее работали двигатели. Её наблюдали в Центральном округе, в Сибири, на юге России. «А севернее Москвы сейчас белые ночи, что тоже делает наблюдение за полетом ракеты очень сложной задачей», — отмечается в сообщении. РИА Новости, однако же, пишет, что объект видели даже в Петербурге, а также в Москве, в Воронежской, Брянской, Белгородской, Ростовской областях, в Ставропольском крае, на Украине и в Белоруссии. В канале и чате петербургских астрофотографов «Астро Фото Болото» кадров «медузы» пока нет.
Автор: Starvisor / YouTube
Видео пролета, сделанное в Калужской, Тульской и Ростовской областях, опубликовал в YouTube проект Starvisor.
«Второй виток ракеты-носителя Ariane 6 оказался гораздо интереснее, предположительно — наблюдалось включение двигателей и отделение полезной нагрузки. Узор, созданный выхлопными газами ракеты, временами напоминал имперский истребитель из старых добрых «Звёздных войн», — отмечается в комментарии.
Третий виток оказался не таким зрелищным: ракета летела с выключенными двигателями, и причудливых форм вокруг нее не было. Жители южных регионов страны наблюдали ее как яркий спутник, быстро перемещающийся по небу.