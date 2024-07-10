Светящийся объект странной формы видели в небе

В течение своей трёхчасовой миссии ракета-носитель должна была продемонстрировать запуск нескольких спутников и разворачивающих устройств, пишет канал «AstroAlert | Наблюдательная астрономия». Ракета сделала три витка и лучше всего была видна на втором, когда у нее работали двигатели. Её наблюдали в Центральном округе, в Сибири, на юге России. «А севернее Москвы сейчас белые ночи, что тоже делает наблюдение за полетом ракеты очень сложной задачей», — отмечается в сообщении. РИА Новости, однако же, пишет, что объект видели даже в Петербурге, а также в Москве, в Воронежской, Брянской, Белгородской, Ростовской областях, в Ставропольском крае, на Украине и в Белоруссии. В канале и чате петербургских астрофотографов «Астро Фото Болото» кадров «медузы» пока нет.

