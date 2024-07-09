«Ъ»: в Екатеринбурге вынесен приговор сторонникам «Талибана»* по делу о подготовке взрыва в метро

Центральный окружной военный суд 9 июля приговорил к срокам от 16 до
По версии следствия, все пятеро действовали с мая по сентябрь 2021 года, а штаб террористической ячейки располагался на улице
Подсудимые вину не признали и заявили, что запрещенные предметы и следы от них на руках и одежде им подброшены сотрудниками ФСБ. Они также утверждали, что к ним применялось насилие, и они якобы вынуждены были оговорить себя.
Наиболее суровое наказание получили организаторы сообщества: Сангчаров —
* Движение признано террористическим и запрещено в РФ.