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    «Ъ»: в Екатеринбурге вынесен приговор сторонникам «Талибана»* по делу о подготовке взрыва в метро

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    8 комментариев

    Центральный окружной военный суд 9 июля приговорил к срокам от 16 до 25 лет лишения свободы сторонников «Талибана» Анваршоха Авезова, Нурали Дустова, Сангинмурода Мусофирова, Шахромджона Мусофирова и Абубакра Сангчарова по делу о подготовке теракта на станции метро «Уральская». Об этом стало известно из материала «Коммерсанта».

    По версии следствия, все пятеро действовали с мая по сентябрь 2021 года, а штаб террористической ячейки располагался на улице Свердлова, 27 в Екатеринбурге, где участники группы проводили конспиративные встречи, обсуждали подготовку теракта и хранили компоненты, из которых можно было изготовить самодельное взрывное устройство: поражающие элементы в виде саморезов и гвоздей, фрагменты электрических проводов и три медицинских шприца. Позднее они создали взрывчатое вещество массой 3 килограмма, расфасовали его и хранили по частям в разных точках города. Организаторами движения следствие назвало россиянина Абубакра Сангчарова и уроженца Таджикистана Сангинмурода Мусофирова.

    Подсудимые вину не признали и заявили, что запрещенные предметы и следы от них на руках и одежде им подброшены сотрудниками ФСБ. Они также утверждали, что к ним применялось насилие, и они якобы вынуждены были оговорить себя.

    Наиболее суровое наказание получили организаторы сообщества: Сангчаров — 25 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года, Мусофиров — 24 года. Остальные члены террористической ячейки получили сроки от 16 до 18 лет со штрафом 350 тысяч рублей. Первые пять лет лишения свободы все осужденные проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

    * Движение признано террористическим и запрещено в РФ.

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    Комментарии 8

    mol4un10 Июл 2024 в 00:48
    А что по этому поводу говорят по телевизору? Там ведь всегда только правду говорят!
    +0−1
    Zнаворотник10 Июл 2024 в 00:45
    это дискредитация наших друзей 😡😡😡
    +0−1
    почти бросил..)10 Июл 2024 в 00:33
    Картина: "Лыжи на асфальте"..)
    +0−1
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