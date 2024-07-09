«Ъ»: в Екатеринбурге вынесен приговор сторонникам «Талибана»* по делу о подготовке взрыва в метро

Центральный окружной военный суд 9 июля приговорил к срокам от 16 до 25 лет лишения свободы сторонников «Талибана» Анваршоха Авезова, Нурали Дустова, Сангинмурода Мусофирова, Шахромджона Мусофирова и Абубакра Сангчарова по делу о подготовке теракта на станции метро «Уральская». Об этом стало известно из материала «Коммерсанта».



По версии следствия, все пятеро действовали с мая по сентябрь 2021 года, а штаб террористической ячейки располагался на улице Свердлова, 27 в Екатеринбурге, где участники группы проводили конспиративные встречи, обсуждали подготовку теракта и хранили компоненты, из которых можно было изготовить самодельное взрывное устройство: поражающие элементы в виде саморезов и гвоздей, фрагменты электрических проводов и три медицинских шприца. Позднее они создали взрывчатое вещество массой 3 килограмма , расфасовали его и хранили по частям в разных точках города. Организаторами движения следствие назвало россиянина Абубакра Сангчарова и уроженца Таджикистана Сангинмурода Мусофирова.