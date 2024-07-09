    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    767мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88eur95.34

    Двухдневный визит Нарендры Моди в Москву завершился. Россия и Индия подписали совместное заявление по его итогам

    643
    3 комментария

    Россия и Индия 9 июля подписали совместное заявление по результатам 22-го ежегодного саммита «Россия — Индия: прочное и расширяющееся партнерство». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Исходя из текста документа, одним из главных итогов переговоров стало укрепление «стратегических отношений». До 2030 года согласована программа сотрудничества, включающая развитие торговли, сельского хозяйства, продуктов питания, энергетики, промышленной кооперации и сферы высоких технологий, перечислил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. К этому сроку объем торговли между Индией и Россией, который по итогам 2023 года составил $65 миллиардов, должен превысить $100 миллиардов.

    Рассматривается долгосрочный контракт на поставки нефти и участие индийских компаний в газовых проектах. Индия подтвердила заинтересованность в расширении сотрудничества с «Роснефтью». Специально для Моди на ВДНХ провели экскурсию, посвященную российской атомной отрасли: индийскому премьеру показали павильон «Росатома». Представители госкорпорации сообщили, что обсудили постройку в Индии еще шести атомных блоков большой мощности.

    Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, выступили за его становление в качестве независимого государства, призвали к прекращению огня в секторе Газа, договорились стимулировать совместное производство в Индии запасных частей для обслуживания вооружений российского производства и обговорили перспективы развития кооперации в области разработки, производства и использования ракетных двигателей.


    Страны договорились и о сотрудничестве в Арктике и на Дальнем Востоке. Индия откроет два новых консульства — в Казани и Екатеринбурге — «для укрепления связей между народами».


    Моди призвал Путина стремиться к мирному урегулированию украинского конфликта с помощью дипломатии и диалога и заявил, что Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине. «Для светлого будущего следующих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война не решение, — сказал он и добавил: — Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир, поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим».

    Глава МИД РФ Сергей Лавров после окончания переговоров Владимира Путина и Нарендры Моди заявил, что Россия продолжает поддерживать кандидатуру Индии на место постоянного члена Совета Безопасности ООН.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РоссияИндияНарендра МодиВизит в москву
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Zнаворотник09 Июл 2024 в 21:14
    бус на сто миллиардов в обмен на ресурсы, гойдаааааа
    +1−0
    Рострелли09 Июл 2024 в 21:13
    А почему все планы и проекты кончаются 2030 годом, интересно.
    А потом, что России не будет штоле?
    +0−0
    ixform09 Июл 2024 в 21:07
    Индия, много людей, много еды, много канализации и строительства тупо логический линейный подход, но есть и кришнаиты и благовония.. Индия объект ценный в блоксхеме будущего РФ
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close