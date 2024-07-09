Двухдневный визит Нарендры Моди в Москву завершился. Россия и Индия подписали совместное заявление по его итогам

Россия и Индия 9 июля подписали совместное заявление по результатам 22-го ежегодного саммита «Россия — Индия: прочное и расширяющееся партнерство». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Исходя из текста документа, одним из главных итогов переговоров стало укрепление «стратегических отношений». До 2030 года согласована программа сотрудничества, включающая развитие торговли, сельского хозяйства, продуктов питания, энергетики, промышленной кооперации и сферы высоких технологий, перечислил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. К этому сроку объем торговли между Индией и Россией, который по итогам 2023 года составил $65 миллиардов, должен превысить $100 миллиардов.

Рассматривается долгосрочный контракт на поставки нефти и участие индийских компаний в газовых проектах. Индия подтвердила заинтересованность в расширении сотрудничества с «Роснефтью». Специально для Моди на ВДНХ провели экскурсию, посвященную российской атомной отрасли: индийскому премьеру показали павильон «Росатома». Представители госкорпорации сообщили, что обсудили постройку в Индии еще шести атомных блоков большой мощности.

Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, выступили за его становление в качестве независимого государства, призвали к прекращению огня в секторе Газа, договорились стимулировать совместное производство в Индии запасных частей для обслуживания вооружений российского производства и обговорили перспективы развития кооперации в области разработки, производства и использования ракетных двигателей.



Страны договорились и о сотрудничестве в Арктике и на Дальнем Востоке. Индия откроет два новых консульства — в Казани и Екатеринбурге — «для укрепления связей между народами».



Моди призвал Путина стремиться к мирному урегулированию украинского конфликта с помощью дипломатии и диалога и заявил, что Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине. «Для светлого будущего следующих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война не решение, — сказал он и добавил: — Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир, поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим».

