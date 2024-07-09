Умер польский актер Ежи Штур, сыгравший в фильме «Даун хаус» и сериале «Глухарь»

Польский актер Ежи Штур скончался в возрасте 77 лет из-за проблем со здоровьем. Его смерть 9 июля подтвердил сын Мацей Штур.
В 2011 году Штуру диагностировали рак гортани, но тогда актеру удалось побороть болезнь. В 2016 году он перенес инфаркт, а затем, в 2020-м, — инсульт. В 2023 году Ежи Штуру делали операцию в связи с раковым заболеванием.
Ежи Штур снимался у режиссеров Анджея Вайды, Кшиштофа Занусси, Агнешки Холланд и Кшиштофа Кесьлевского. Он один из самых выдающихся польских актеров кино и театра, а также режиссер и сценарист. Широкую известность ему принесли комедийные роли в фильмах «Секс-миссия» (в советском прокате — «Новые амазонки», 1983), «Кингсайз» (1987), «Дежа вю» (1989), «Киллер» (1997).
Также он играл в фильме «Даун хаус» Романа Качанова* и российском сериале «Глухарь».
Штур был удостоен премии Польской киноакадемии за прижизненные достижения (2018), награжден Командорским крестом ордена Возрождения Польши за «выдающийся вклад в польскую национальную культуру» (1997) и получил «Золотую утку» как «лучший комедийный актер века» (2008).
* Режиссер Роман Качанов признан в России иностранным агентом