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    Умер польский актер Ежи Штур, сыгравший в фильме «Даун хаус» и сериале «Глухарь»

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    4 комментария

    Польский актер Ежи Штур скончался в возрасте 77 лет из-за проблем со здоровьем. Его смерть 9 июля подтвердил сын Мацей Штур.


    В 2011 году Штуру диагностировали рак гортани, но тогда актеру удалось побороть болезнь. В 2016 году он перенес инфаркт, а затем, в 2020-м, — инсульт. В 2023 году Ежи Штуру делали операцию в связи с раковым заболеванием.

    Ежи Штур снимался у режиссеров Анджея Вайды, Кшиштофа Занусси, Агнешки Холланд и Кшиштофа Кесьлевского. Он один из самых выдающихся польских актеров кино и театра, а также режиссер и сценарист. Широкую известность ему принесли комедийные роли в фильмах «Секс-миссия» (в советском прокате — «Новые амазонки», 1983), «Кингсайз» (1987), «Дежа вю» (1989), «Киллер» (1997).

    Также он играл в фильме «Даун хаус» Романа Качанова* и российском сериале «Глухарь».

    Штур был удостоен премии Польской киноакадемии за прижизненные достижения (2018), награжден Командорским крестом ордена Возрождения Польши за «выдающийся вклад в польскую национальную культуру» (1997) и получил «Золотую утку» как «лучший комедийный актер века» (2008).

    * Режиссер Роман Качанов признан в России иностранным агентом

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    Ежи штурГлухарьДаун хаусАнджей ВайдаСмерть
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    Комментарии 4

    Zdobsi09 Июл 2024 в 19:18
    Ежи Штур, один из талантливейших комедийных и драматических артистов, который был выдающимся в каждой роли и успешен и в театре и в кино и на тв. Для нас это тоже очень большая потеря. В основном конечно нам он известен по фильмам, но он был настолько ярок и заметен, что смотреть с ним фильмы было интересно.
    +0−0
    Панкихой09 Июл 2024 в 19:15
    Глухарь не знаю, а по Дежа вю да.
    +0−0
    Виктор Ерёмин09 Июл 2024 в 19:14
    «Дежа вю» (1989) - один из немногих фильмов того времени, которые до сих пор можно смотреть... блестящая пародия на советский абсурд.... нисколько не потерял актуальность...
    Земля пухом Ежи Штуру!
    +1−0
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