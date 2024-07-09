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    Актрису Яну Троянову* внесли в список террористов и экстремистов

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    7 комментариев

    Признанная иноагентом актриса Яна Троянова* включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом 9 июля сообщается на сайте ведомства.

    Указывается, что включенная в список Троянова родилась 12 февраля 1973 года в Екатеринбурге.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с появившимся в интернете интервью актрисы, в котором, как утверждается, она выражает поддержку убийству русских, в том числе детей.

    Яна Троянова известна по фильмам «Кококо», «Страна Оз», «Волчок» и сериалу «Ольга».

    *Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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    Комментарии 7

    28092085409 Июл 2024 в 18:52
    кому интересен неизвестный шут? или опять скрытая реклама?
    +0−3
    Алик-109 Июл 2024 в 18:23
    Интересно не то, что какая то актрисулька теперь в списках террористов. Интереснее сколько еще таких же поддерживают ее, но помалкивают, беспокоясь о своей кормушке
    +0−12
    Mies09 Июл 2024 в 18:22
    Значит хорошая актриса.
    +9−0
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