Актрису Яну Троянову* внесли в список террористов и экстремистов

Признанная иноагентом актриса Яна Троянова* включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом 9 июля сообщается на сайте ведомства.
Указывается, что включенная в список Троянова родилась 12 февраля 1973 года в Екатеринбурге.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с появившимся в интернете интервью актрисы, в котором, как утверждается, она выражает поддержку убийству русских, в том числе детей.
Яна Троянова известна по фильмам «Кококо», «Страна Оз», «Волчок» и сериалу «Ольга».
*Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.