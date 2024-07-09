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    Первоклашку засосало в шлюз водохранилища в Башкирии. Его ищут спасатели

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    2 комментария

    В башкирском Белорецке спасатели ищут 7-летнего мальчика, который исчез во время купания в водохранилище. Ребенок ушел под воду на глазах у друзей. Подробности сообщили в ГУ МЧС по региону 9 июля.


    Сегодня днем четверо детей купались в районе шлюза, к которому в какой-то момент слишком близко подплыл один из мальчиков. После ребенок резко скрылся под водой.

    МЧС России

    К месту происшествия оперативно были направлены сотрудники экстренных служб, поиски ребенка продолжаются.

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    Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Башкортостану, по факту несчастного случая организована доследственная проверка. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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    ШлюзРебенокБашкирияВодохранилище
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    Комментарии 2

    ixform09 Июл 2024 в 18:39
    решетки на трубе, видеокамеры, таблички ... квадрокоптер мониторинга
    +0−0
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