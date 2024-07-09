Первоклашку засосало в шлюз водохранилища в Башкирии. Его ищут спасатели

В башкирском Белорецке спасатели ищут 7-летнего мальчика, который исчез во время купания в водохранилище. Ребенок ушел под воду на глазах у друзей. Подробности сообщили в ГУ МЧС по региону 9 июля.



Сегодня днем четверо детей купались в районе шлюза, к которому в какой-то момент слишком близко подплыл один из мальчиков. После ребенок резко скрылся под водой.

