Алина Кабаева опровергла лоббирование отказа россиян от участия в Олимпиаде в Париже

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева дала комментарий по поводу распространившихся в социальных сетях сообщений об участии и неучастии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже. Сообщения касались того, что она якобы лоббировала отказ от участия россиян в Олимпийских играх.



Как сообщили 9 июля в пресс-службе Академии художественной гимнастики «Небесная грация», ссылаясь на слова Кабаевой, вопросом участия спортсменов в играх занимается Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР).

«Участие или неучастие российских спортсменов в Олимпийских играх должно определяться Минспортом и ОКР», — цитирует гимнастку академия.