Алина Кабаева опровергла лоббирование отказа россиян от участия в Олимпиаде в Париже

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева дала комментарий по поводу распространившихся в социальных сетях сообщений об участии и неучастии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже. Сообщения касались того, что она якобы лоббировала отказ от участия россиян в Олимпийских играх.
Как сообщили 9 июля в пресс-службе Академии художественной гимнастики «Небесная грация», ссылаясь на слова Кабаевой, вопросом участия спортсменов в играх занимается Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР).
«Участие или неучастие российских спортсменов в Олимпийских играх должно определяться Минспортом и ОКР», — цитирует гимнастку академия.
Кроме того, в стороне от распространившихся слухов не остался ОКР. Комитет отметил, что информация о лоббировании отказа со стороны Кабаевой — дезинформация и вброс. Так, в качестве аргумента комитет приводит одну из новостей информационного портала https://t.me/rusbri/3114, в котором в качестве источника ссылаются на «НОК России».
«"НОК России" — нет такой организации. Но так иногда называют Олимпийский комитет России исключительно вовне. На заметку авторам данного нагромождения домыслов по заказу одного сопредельного государства», — пишет служба информации ОКР.
Напомним, что Олимпийские игры — 2024 стартуют в Париже 26 июля. По данным, опубликованным на сайте Международного олимпийского комитета 5 июля, 23 российских спортсмена приняли приглашение на участие. Однако 6 июля Федерация спортивной борьбы России и сами бойцы решили отказаться от участия в Играх. Им не понравились результаты отбора спортсменов.