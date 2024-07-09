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    Переломанный в Сестрорецке парашютист пришел за экстримом с сертификатом

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    4 комментария

    Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после травмирования мужчины на аэродроме в Сестрорецке. Петербуржец пришел за экстримом с заранее купленным сертификатом. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства 9 июля.

    По предварительным данным, мужчина купил сертификат на прыжок с парашютом в Сети. Накануне он воспользовался услугой в районе аэродрома Горская, откуда был госпитализирован с травмами.

    В настоящее время сотрудники ведомства проводят проверку соблюдения безопасности при оказании услуг по организации и выполнению прыжков с парашютом. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

    По данным «Фонтанки», 35-летний мужчина приобрел сертификат на сайте бесплатных объявлений. По предварительным данным, услугу оказывал парашютный клуб Extreme. На звонок корреспондента там отреагировали резко.

    «До свидания! У нас всё нормально, всё хорошо. Проверяйте свои источники», — ответили в клубе.

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    Напомним, в результате неудачного финиша парашютист получил переломы на лице, закрытый перелом копчика и компрессионно-оскольчатый перелом позвонка. Врачи поместили его в хирургическое отделение.

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    Комментарии 4

    Peterburzhec09 Июл 2024 в 17:17
    Подскажите, плиз, те кто прыгал с парашютом по таким сертификатам, насколько сложно для неподготовленного человека? Насколько опасно прыгать в первый раз?
    +0−0
    ixform09 Июл 2024 в 17:15
    ну и ещё можно придумать новую укладку парашута (мне буква Ю не нравится в слове), можно думать в сторону опечатывания упаковки после укладки с гарантией качества лицензированной организацией, второй парашут таки точно должен всегда быть новым и опечатанным потому что он запасной и применяется один раз.. тогда будет меньше таких случаев либо их не будет вовсе.. это внесение изменений в алгоритм работы конкретного процесса по предоставлению услуг спортивных прыжков с парашутами. Но если всем нравится как оно сейчас работает, то это никак не исправить тогда, как и вообще ничего исправить нельзя если устраивает оператора. Нужен скандал! Нужны жертвы! Тогда они начинают шевелиться и чото там из себя дополнительное изображать!
    +0−0
    28206267509 Июл 2024 в 17:11
    И чего? инструктаж он прошел?Прошел.Расписался?Расписался.Чего контору начинаем кошмарить?
    +0−0
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