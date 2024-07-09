Переломанный в Сестрорецке парашютист пришел за экстримом с сертификатом

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после травмирования мужчины на аэродроме в Сестрорецке. Петербуржец пришел за экстримом с заранее купленным сертификатом. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства 9 июля.

По предварительным данным, мужчина купил сертификат на прыжок с парашютом в Сети. Накануне он воспользовался услугой в районе аэродрома Горская, откуда был госпитализирован с травмами.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят проверку соблюдения безопасности при оказании услуг по организации и выполнению прыжков с парашютом. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.