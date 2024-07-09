В Пулково SSJ100 авиакомпании «Россия» отстранили от полета после столкновения с телетрапом

Наземные службы Пулково вывели из строя «Суперджет» авиакомпании «Россия». Причиной такого решения стало повреждение судна на территории аэропорта. Подробности «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании 9 июля.
Инцидент произошел 7 июля. Во время подготовки к вылету рейса FV6233 (Санкт-Петербург — Самара) при отгоне телетрапа произошло повреждение воздушного судна. В результате самолет отстранили от полета.
«Авиакомпания сделала все возможное, чтобы в кратчайшие сроки пересадить пассажиров на резервное воздушное судно. Задержка составила полтора часа», — говорится в сообщении.
Еще одно столкновение с участием «Суперджета» «России» на стоянке в петербургском аэропорту произошло 8 июня. Воздушное судно зацепил другой лайнер, вылетающий в Москву. Пулково пообещало оказать самолетам техническую и финансовую помощь. После случившегося была организована внутренняя проверка.