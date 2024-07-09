В МЧС Москвы говорят о штрафах для сапсёрферов, мешающих работе спасателей

Появление федерального закона, который будет регулировать катание на SUP-бордах, прогнозирует старший госинспектор центра по маломерным судам Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров. По его словам, сапсерферов, которые мешают работе спасателей, будут привлекать к ответственности.
Александр Кажуров отметил, что доски могут классифицировать как гребное судно. «По слухам, ни за что не ручаюсь, в скором времени введут федеральный закон по сапборду, и, соответственно, можно будет уже административно как-то людей наказывать», — цитирует инспектора 9 июля РИА Новости. Он подчеркнул, что «люди иначе не понимают», и выразил надежду на появление административной ответственности для сапсерферов, которые не дают спасателям быстро проплыть на лодке.
Инспектор также посетовал на арендодателей сапбордов, которые не дают необходимые инструкции арендаторам.
Ранее МЧС по Петербургу давало разъяснения, что SUP-доска относится к спортивному водному инвентарю, для занятий спортом, для отдыха на водной акватории. Однако всё, что связано с активным отдыхом на воде, является экстремальным видом отдыха. Таким образом, эксплуатируя SUP-доску на водной акватории в границах судоходства, пляжа, граждане обязаны руководствоваться правилами пользования маломерными судами на водных объектах РФ, в частности надевать спасательный жилет