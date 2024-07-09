В МЧС Москвы говорят о штрафах для сапсёрферов, мешающих работе спасателей

Появление федерального закона, который будет регулировать катание на SUP-бордах, прогнозирует старший госинспектор центра по маломерным судам Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров. По его словам, сапсерферов, которые мешают работе спасателей, будут привлекать к ответственности.



Александр Кажуров отметил, что доски могут классифицировать как гребное судно. «По слухам, ни за что не ручаюсь, в скором времени введут федеральный закон по сапборду, и, соответственно, можно будет уже административно как-то людей наказывать», — цитирует инспектора 9 июля РИА Новости. Он подчеркнул, что «люди иначе не понимают», и выразил надежду на появление административной ответственности для сапсерферов, которые не дают спасателям быстро проплыть на лодке.

