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    Сапсанов в гнездовой период заметили в Ленобласти впервые за 10 лет. Они разгоняются до 320 км/ч

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    5 комментариев

    Впервые за 10 лет в Ленинградской области заметили краснокнижных соколов сапсанов в гнездовой период. Пара поселилась на одном из болот Лужского района. Об этом 9 июля сообщает телеграм-канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».

    Этот вид занесен в Красные книги России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За последние полвека в области зафиксированы единичные находки гнёзд и возможных мест гнездования этого вида. Вообще сапсан распространён на всех континентах, кроме Антарктиды, но в середине ХХ века его популяция сильно сократилась, во многом из-за использования пестицидов.

    «Как правило, сапсаны ревностно охраняют свой гнездовой участок от нарушителей спокойствия. Заметив приближение человека издалека, наша пара сильно забеспокоилась. Птицы стали с криками кружиться над головой — всё это указывало на наличие гнезда где-то поблизости, но быстро найти его среди топкого болота нам, к сожалению, не удалось. В таких случаях лучше подолгу не задерживаться и покинуть место, чтобы птицы смогли спокойно вернуться к своему гнезду. Так мы и поступили, сделав несколько фотографий и пожелав сапсанам успешно вывести птенцов», — рассказывают бердвотчеры.

    Сапсан — рекордсмен по скорости среди всех представителей животного мира, во время охоты он может разгоняться до 320 км/ч. Поэтому в честь него назвали и высокоскоростной поезд, соединяющий Москву и Петербург.

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    СапсанСоколПтицыПрирода
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    Комментарии 5

    Су Люк Ын09 Июл 2024 в 17:04
    да, придется споро на репе Ездить в свою москву!
    +1−0
    28032338009 Июл 2024 в 16:48
    До 320 км/ч - это когда они вниз пикируют. А до какой скорости человек без парашюта разгонится?
    +0−0
    Лёxа Петров09 Июл 2024 в 15:32
    Я уж испугался, что они «Сапсан» разогнали до 320 км/ч
    +4−1
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