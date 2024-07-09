Сапсанов в гнездовой период заметили в Ленобласти впервые за 10 лет. Они разгоняются до 320 км/ч

Впервые за 10 лет в Ленинградской области заметили краснокнижных соколов сапсанов в гнездовой период. Пара поселилась на одном из болот Лужского района. Об этом 9 июля сообщает телеграм-канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».
Этот вид занесен в Красные книги России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За последние полвека в области зафиксированы единичные находки гнёзд и возможных мест гнездования этого вида. Вообще сапсан распространён на всех континентах, кроме Антарктиды, но в середине ХХ века его популяция сильно сократилась, во многом из-за использования пестицидов.
«Как правило, сапсаны ревностно охраняют свой гнездовой участок от нарушителей спокойствия. Заметив приближение человека издалека, наша пара сильно забеспокоилась. Птицы стали с криками кружиться над головой — всё это указывало на наличие гнезда где-то поблизости, но быстро найти его среди топкого болота нам, к сожалению, не удалось. В таких случаях лучше подолгу не задерживаться и покинуть место, чтобы птицы смогли спокойно вернуться к своему гнезду. Так мы и поступили, сделав несколько фотографий и пожелав сапсанам успешно вывести птенцов», — рассказывают бердвотчеры.
Сапсан — рекордсмен по скорости среди всех представителей животного мира, во время охоты он может разгоняться до 320 км/ч. Поэтому в честь него назвали и высокоскоростной поезд, соединяющий Москву и Петербург.