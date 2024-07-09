Сапсанов в гнездовой период заметили в Ленобласти впервые за 10 лет. Они разгоняются до 320 км/ч

Впервые за 10 лет в Ленинградской области заметили краснокнижных соколов сапсанов в гнездовой период. Пара поселилась на одном из болот Лужского района. Об этом 9 июля сообщает телеграм-канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».



Этот вид занесен в Красные книги России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За последние полвека в области зафиксированы единичные находки гнёзд и возможных мест гнездования этого вида. Вообще сапсан распространён на всех континентах, кроме Антарктиды, но в середине ХХ века его популяция сильно сократилась, во многом из-за использования пестицидов.

