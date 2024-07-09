По итогам года первичное жилье в Петербурге может подорожать на 7–8%

По итогам 2024 года на первичном рынке в Петербургской агломерации общий объем продаж может составить около 3,2 млн кв. м . Как отмечают в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость», если сценарий будет позитивнее, то показатели могут приблизиться к результатам прошлого года. По словам директора КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольги Трошевой, в условиях высокой инфляции интерес к недвижимости будет стабильным, тем более что на рынке пока остается семейная и IT-ипотека и субсидируемые ставки на период строительства.



— Цены в течение года будут зависеть от структуры пополнения рынка новым предложением и динамики спроса, — говорит Ольга Трошева. — Если объемы строительства в Петербурге продолжат сокращаться, то стоимость жилья будет держаться без изменений только некоторое время, а при активизации спроса — продолжит расти в пределах 7–8% за год. В Ленобласти же высокая конкуренция застройщиков ограничит потенциал роста цен на жилье в ближайшее время.

