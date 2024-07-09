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    Смертельное ДТП в Колпино попало на видео. От удара женщина покатилась по дороге

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    20 комментариев

    Жертвой ДТП в Колпинском районе Петербурга стала 82-летняя женщина. Пенсионерка переходила проезжую часть на красный и попала под колеса машины. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 9 июля.

    «Фонтанка.ру»

    Авария случилась накануне около 11:30 у дома 28 по улице Танкистов. Судя по кадрам, водитель Isuzu на скорости сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре», но на запрещающий сигнал светофора. После удара пенсионерка отлетела на несколько метров вперед. От полученных травм она скончалась на месте до приезда медиков.

    По данным «Фонтанки», с начала текущего года 52-летний водитель пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 20

    Ким0009 Июл 2024 в 14:21
    Видимо, пенсионерка не знала, что переходить нужно на зеленый свет. Судя по видео она шла на четкий красный.
    +0−0
    28030352909 Июл 2024 в 14:07
    Весьма мастеровитые оба водителя оказались, но второму очень повезло отскочить на пустой дороге.
    +1−0
    mol4un09 Июл 2024 в 13:53
    А разве пенсионерам ещё не разрешили переходить на красный свет? А пенсионный фонд не хочет выступить с такой инициативой?
    +1−0
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