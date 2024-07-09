Смертельное ДТП в Колпино попало на видео. От удара женщина покатилась по дороге

Жертвой ДТП в Колпинском районе Петербурга стала 82-летняя женщина. Пенсионерка переходила проезжую часть на красный и попала под колеса машины. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 9 июля.
«Фонтанка.ру»
Авария случилась накануне около 11:30 у дома 28 по улице Танкистов. Судя по кадрам, водитель Isuzu на скорости сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре», но на запрещающий сигнал светофора. После удара пенсионерка отлетела на несколько метров вперед. От полученных травм она скончалась на месте до приезда медиков.
По данным «Фонтанки», с начала текущего года 52-летний водитель пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.