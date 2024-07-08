Пожилая женщина погибла в Колпино на дороге

В Колпино 8 июля автомобиль сбил женщину-пешехода, перебегавшую дорогу на «красный». Спасти ее не удалось. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Трагедия случилась около 11:30 на улице Танкистов. 53-летний водитель Isuzu наехал на женщину, которая, по предварительной версии, переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. От удара она скончалась на месте. По данному факту полицией начата проверка.
«У автобусной остановки на танкистов (Колпино) насмерть сбили бабушку. Машина стоит почти на пешеходном переходе», — написали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».