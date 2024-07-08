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    Пожилая женщина погибла в Колпино на дороге

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    6 комментариев

    В Колпино 8 июля автомобиль сбил женщину-пешехода, перебегавшую дорогу на «красный». Спасти ее не удалось. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Трагедия случилась около 11:30 на улице Танкистов. 53-летний водитель Isuzu наехал на женщину, которая, по предварительной версии, переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. От удара она скончалась на месте. По данному факту полицией начата проверка.

    «У автобусной остановки на танкистов (Колпино) насмерть сбили бабушку. Машина стоит почти на пешеходном переходе», — написали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

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    Комментарии 6

    Delon08 Июл 2024 в 14:32
    Не раз видел, как старые женщины переходят перекресток на красный свет.
    +1−0
    Entrenador200508 Июл 2024 в 14:17
    Есть такие люди, которые готовы даже ценой собственной смерти нагадить окружающим. Теперь водителя затаскают по учреждениям, даже если он ехал по правилам и своевременно предпринял все меры для избежания наезда.
    +3−3
    Бородин П.Т.08 Июл 2024 в 14:12
    Бабка старая, ей всё равно.
    +0−0
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