В Петербурге женщина за три дня раздала 12 миллионов рублей. Полиция ищет кому

Телефонные мошенники продолжают обирать жителей Петербурга. На Васильевском острове удерживаемая мобильным гипнозом женщина лишилась 12,2 млн рублей .



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 июля , очередной жертвой аферистов стала 74-летняя петербурженка. С легендой о безопасном счёте, который поможет сберечь деньги, ей названивали в течение трёх дней — до 6 июля .



В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.



Звонки от тех, кто представляется сотрудниками банков, полиции, прокуратуры и ФСБ и убеждают перевести средства на защищённый счёт, чтобы спасти их от мошенников, или взять кредит, чтобы не дать преступникам сделать то же, могут иметь не только финансовые последствия.

