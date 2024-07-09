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    В Петербурге женщина за три дня раздала 12 миллионов рублей. Полиция ищет кому

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    5 комментариев

    Телефонные мошенники продолжают обирать жителей Петербурга. На Васильевском острове удерживаемая мобильным гипнозом женщина лишилась 12,2 млн рублей.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 июля, очередной жертвой аферистов стала 74-летняя петербурженка. С легендой о безопасном счёте, который поможет сберечь деньги, ей названивали в течение трёх дней — до 6 июля.

    В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

    Звонки от тех, кто представляется сотрудниками банков, полиции, прокуратуры и ФСБ и убеждают перевести средства на защищённый счёт, чтобы спасти их от мошенников, или взять кредит, чтобы не дать преступникам сделать то же, могут иметь не только финансовые последствия.

    Так, 10 лет лишения свободы получила обманутая мошенниками 59-летняя радиотехник из Петербурга. Женщину сначала вынудили отдать все накопления, а потом направили к военкомату с «коктейлем Молотова». Суд признал её виновной в теракте.

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    Комментарии 5

    28240881209 Июл 2024 в 12:29
    Недавно позвонили на стационар. телефон. Женщина от имени телекома уверенно предложила что-то там БЕСПЛАТНО подключить, чтобы потом было ВЫГОДНО звонить по межгороду... Отказался автоматически. А она особо не настаивала Уже потом пришла мысль, отчего такая была забота тёти о моей выгоде, что даже звонила мне предупредить?)
    +0−0
    Огромная польза!09 Июл 2024 в 12:23
    Никого эта полиция не ищет. Зачем же выдумывать?
    +5−0
    ixform09 Июл 2024 в 12:22
    получается следующая целевая аудитория - старпёры
    получается механизм - банковские переводы
    решением по нивелированию вижу назначение персонального менеджера банка для клиентов преклонного (хотя я не согласен что преклонность уместна и приятна и нужна) возраста и надо немного пропатчить текст договора на банковское обслуживание чтобы распоряжаться средствами можно, но под присмотром.. это как-то похоже на то когда людям врачи лечат зубы, а не фиг пойми кто.. профильные специалисты занимаются узко-специализированными вещами и если у нас это не так (а у нас это много лет не так как должно быть) то тут вопрос зрелости государства, регулятора, желания работать а не делать вид рабочего процесса, решать проблему.. и как это сделать? любые задачи решаются множеством способов как общеизвестно. Для исключения активности нужна другая активность направленная на прекращение требуемой к исключению. Вы говорите что это Вам не нравится, окей, но что Вы предлагаете?
    +0−0
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