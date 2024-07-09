В Петербурге женщина за три дня раздала 12 миллионов рублей. Полиция ищет кому

Телефонные мошенники продолжают обирать жителей Петербурга. На Васильевском острове удерживаемая мобильным гипнозом женщина лишилась
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Звонки от тех, кто представляется сотрудниками банков, полиции, прокуратуры и ФСБ и убеждают перевести средства на защищённый счёт, чтобы спасти их от мошенников, или взять кредит, чтобы не дать преступникам сделать то же, могут иметь не только финансовые последствия.
Так, 10 лет лишения свободы получила обманутая мошенниками