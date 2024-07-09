«Ъ»: площадь полупроводникового завода «Микрон» увеличат за 350 млрд рублей

Полупроводниковый завод «Микрон» ведет переговоры с Минпромторгом по поводу четырех проектов, направленных на развитие микроэлектроники. Об этом
Один из проектов предусматривает строительство нового предприятия по производству чипов по топологии от 90 до
Ещё 10 млрд рублей полупроводниковый завод запросил на техническое довооружение предприятия. Согласно паспорту из другого проекта, ещё
Предложенные «Микроном» проекты находятся на стадии проработки в министерстве. Согласно публично изложенным планам Минпромторга, к 2030 году доля российской электроники в стране должна составлять 70%, а доля зарубежной — 30%.