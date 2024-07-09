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    «Ъ»: площадь полупроводникового завода «Микрон» увеличат за 350 млрд рублей

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    7 комментариев

    Полупроводниковый завод «Микрон» ведет переговоры с Минпромторгом по поводу четырех проектов, направленных на развитие микроэлектроники. Об этом 9 июля сообщил «Коммерсантъ».

    Один из проектов предусматривает строительство нового предприятия по производству чипов по топологии от 90 до 40 нм на пластинах диаметром 300 мм на территории «Микрона». По курсу валют 2022 года Минпромторг оценивал стоимость предприятия в 180 млрд рублей. Собеседник «Коммерсанта», знакомый с планами ГК «Элемент», сообщил, что компания обратилась в министерство с просьбой софинансировать инициативы.

    Ещё 10 млрд рублей полупроводниковый завод запросил на техническое довооружение предприятия. Согласно паспорту из другого проекта, ещё 60 млрд планируется потратить на реконструкцию и техническое перевооружение производств на основе кремния (Si) по топологии 90–180 нм.

    Предложенные «Микроном» проекты находятся на стадии проработки в министерстве. Согласно публично изложенным планам Минпромторга, к 2030 году доля российской электроники в стране должна составлять 70%, а доля зарубежной — 30%.

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    МикронЧипыПроизводствоМинпромторг
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    Комментарии 7

    Kit.09 Июл 2024 в 12:52
    Маловато будет.
    +0−0
    GRAY09 Июл 2024 в 12:48
    Увеличат площадь, или увеличат мощность завода? Просто "прикупить земли" и построить цеха - даст нулевой результат... А главное - откуда взять оборудование для производства? Своего не предвидится....
    +0−0
    Огромная польза!09 Июл 2024 в 12:34
    Ну а "Микрон" молодцы - разводят это т.н. государство на актуальной теме. Ясное дело, не за спасибо. И все довольны. )
    +2−0
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