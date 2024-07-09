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    Психологически давили и били палками. В Кабардино-Балкарии задержали участников «шариатского патруля»

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    23 комментария

    В Кабардино-Балкарии задержали участников «шариатского патруля». Девятерых местных жителей подозревают в участии в экстремистском сообществе, одного — в организации группы, сообщает 8 июля пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской республике.

    Управление МВД России по КБР

    По данным следствия, 40-летний мужчина решил создать сообщество, которое будет следить за поведением, образом жизни и убеждениями жителей города Тырныауза и его окрестностей. В марте 2017 года организатор привлек в свою группу девятерых участников в возрасте от 26 до 54 лет. С этого момента «шариатский патруль» наказывал тех, кто не соответствует их религиозно-экстремистским убеждениям. От деятельности группировки пострадали 14 человек. На кого-то члены сообщества оказывали психологическое влияние, некоторых били палками. Патруль действовал на улицах Тырныауза до ноября 2023 года.

    Теперь организатору сообщества грозит до десяти лет лишения свободы, а его сообщникам — по шесть лет в неволе.

    «УМВД по Кабардино-Балкарской республике в отношении организатора экстремистской группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности). В отношении девятерых участников преступного сообщества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (участие в экстремистском сообществе)», — сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

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    Комментарии 23

    vasilily199109 Июл 2024 в 12:33
    а 40 сороков - это экстремистское сообщество?
    +1−1
    28240881209 Июл 2024 в 12:33
    нуу..палками-то они наверное, когда слова не помогали? у нас чаще слышно, когда подобные "активисты" некоторых артистов преследуют , как вшивых в бане
    +0−0
    Dmitry Antonov09 Июл 2024 в 12:00
    По ходу дела, они шесть лет притворялись народными дружинниками, и только потом их разоблачили...
    +1−0
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