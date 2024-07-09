Психологически давили и били палками. В Кабардино-Балкарии задержали участников «шариатского патруля»

В Кабардино-Балкарии задержали участников «шариатского патруля». Девятерых местных жителей подозревают в участии в экстремистском сообществе, одного — в организации группы, сообщает 8 июля пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской республике.
Управление МВД России по КБР
По данным следствия, 40-летний мужчина решил создать сообщество, которое будет следить за поведением, образом жизни и убеждениями жителей города Тырныауза и его окрестностей. В марте 2017 года организатор привлек в свою группу девятерых участников в возрасте от 26 до 54 лет. С этого момента «шариатский патруль» наказывал тех, кто не соответствует их религиозно-экстремистским убеждениям. От деятельности группировки пострадали 14 человек. На кого-то члены сообщества оказывали психологическое влияние, некоторых били палками. Патруль действовал на улицах Тырныауза до ноября 2023 года.
Теперь организатору сообщества грозит до десяти лет лишения свободы, а его сообщникам — по шесть лет в неволе.
«УМВД по Кабардино-Балкарской республике в отношении организатора экстремистской группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности). В отношении девятерых участников преступного сообщества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (участие в экстремистском сообществе)», — сообщили в пресс-службе МВД по КБР.