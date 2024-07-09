Полиция расследует кражу чихуахуа у инспектора ФСИН в Красном Селе

Четвероногого друга украли у инспектора Федеральной службы исполнения наказаний в Красносельском районе Петербурга. Вместе с домашним любимцем исчез его скарб и техника хозяйки. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 июля.



Приветственный лай не встретил 41-летнюю сотрудницу колонии, вернувшуюся в квартиру на Гвардейской улице накануне в седьмом часу вечера. Чихуахуа считается самой маленькой собакой в мире, но потерять её в однушке было сложно. Вместе с питомцем, который был приобретен за 30 тысяч рублей, исчезли его миски и корм.

