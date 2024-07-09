Полиция расследует кражу чихуахуа у инспектора ФСИН в Красном Селе

Четвероногого друга украли у инспектора Федеральной службы исполнения наказаний в Красносельском районе Петербурга. Вместе с домашним любимцем исчез его скарб и техника хозяйки. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 июля.
Приветственный лай не встретил
Как показала инвентаризация, пропали также
Предполагается, что похититель пробрался в квартиру через окно. Рисковать ему не пришлось — она расположена на первом этаже. Полиция возбудила уголовное дело о краже.
В конце прошлой недели помощь не только полиции, но и медиков потребовалась ещё одному работнику службы исполнения наказаний. Младший инспектор ФСИН получил сокрушительный удар на остановке после конфликта в автобусе. Подозреваемый задержан.