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    Полиция расследует кражу чихуахуа у инспектора ФСИН в Красном Селе

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    8 комментариев

    Четвероногого друга украли у инспектора Федеральной службы исполнения наказаний в Красносельском районе Петербурга. Вместе с домашним любимцем исчез его скарб и техника хозяйки. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 июля.

    Приветственный лай не встретил 41-летнюю сотрудницу колонии, вернувшуюся в квартиру на Гвардейской улице накануне в седьмом часу вечера. Чихуахуа считается самой маленькой собакой в мире, но потерять её в однушке было сложно. Вместе с питомцем, который был приобретен за 30 тысяч рублей, исчезли его миски и корм.

    Как показала инвентаризация, пропали также 50 тысяч из кухонного шкафа, комплект ключей, мобильный телефон и старый ноутбук. Общий ущерб хозяйка оценила чуть менее чем в сто тысяч рублей, собака, понятно, для неё бесценна.

    Предполагается, что похититель пробрался в квартиру через окно. Рисковать ему не пришлось — она расположена на первом этаже. Полиция возбудила уголовное дело о краже.

    В конце прошлой недели помощь не только полиции, но и медиков потребовалась ещё одному работнику службы исполнения наказаний. Младший инспектор ФСИН получил сокрушительный удар на остановке после конфликта в автобусе. Подозреваемый задержан.

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    КражаСобакаУкрали собакуФСИН
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    Комментарии 8

    chip109 Июл 2024 в 10:21
    Ищи среди бывших сожителей, случайному вору собака не нужна, возни с ней больше!
    +0−0
    11111111111111809 Июл 2024 в 10:19
    А как будет творительный (кем? чем?) падеж от чихуахуа?
    Типа "был покусан... вот ею".
    +0−0
    Zet09 Июл 2024 в 10:14
    это собака сама всё и украла... давно хотела свалить... её к службе во ФСИН готовили, а у неё душа не лежала к этому... "сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась..."
    +1−0
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