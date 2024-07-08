Глава Минтруда назвал количество семей, которые смогут забрать остаток материнского капитала

Более 730 тысяч семей смогут забрать те части материнского капитала, которые остались после вложения основной суммы в улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка. Такие сведения 8 июля приводит министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По словам главы Минтруда, неиспользованный остаток маткапитала в размере до 10 тысяч рублей можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соответствующие поправки будут подготовлены в кратчайшие сроки. Эти средства россияне смогут направить на накопительную пенсию матери. Всего, по оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, будет выплачено неиспользованных средств маткапитала на 1,5 миллиарда рублей.