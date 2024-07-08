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    Глава Минтруда назвал количество семей, которые смогут забрать остаток материнского капитала

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    1 комментарий

    Более 730 тысяч семей смогут забрать те части материнского капитала, которые остались после вложения основной суммы в улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка. Такие сведения 8 июля приводит министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

    По словам главы Минтруда, неиспользованный остаток маткапитала в размере до 10 тысяч рублей можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соответствующие поправки будут подготовлены в кратчайшие сроки. Эти средства россияне смогут направить на накопительную пенсию матери. Всего, по оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, будет выплачено неиспользованных средств маткапитала на 1,5 миллиарда рублей.

    Всем семьям, имеющим остатки маткапитала, социальный фонд проактивно направит уведомление с предзаполненным заявлением для уточнения реквизитов.

    Ранее Владимир Путин предложил выплачивать семьям неиспользованные остатки маткапитала в пределах 10 тысяч рублей.

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    МаткапиталОстаткиПутинАнтон КотяковМинтруд
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    Комментарии 1

    VKuser27909208 Июл 2024 в 23:11
    И они такие - Да, это фантастика! Вот сейчас заживём! Целых 100 Евро дадут! И пустились в пляс в традиционный танец в традиционных костюмах. Что интересно, чиновники, так унижающие население, родом из него. Тут весь народ рехнулся уже?
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