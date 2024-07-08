    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, зап

    765мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.17eur95.66

    Путин наградил Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

    1858
    19 комментариев

    Президент Владимир Путин наградил народную артистку РФ Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом 8 июля стало известно из указа, опубликованного на сайте publication.pravo.gov.ru.

    В указе Анита Цой указана как генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Галерея «Мастер». Осенью 2023 года профильные телеграм-каналы писали о том, что выручка галереи составила 7,1 миллиона рублей. Галерея является выставочной площадкой для художников и дизайнеров, также она занимается организацией культурных мероприятий.

    Анита Цой начала свою музыкальную карьеру в середине 1990-х, ее дебютная пластинка «Полет» вышла в 1997 году. В 2021-м звезда удостоилась звания народной артистки России.

    С лета 2022 года ей запрещен въезд в Латвию за поддержку Москвы в украино-российском конфликте. В январе 2023 года Цой внесли в санкционный список Украины. В этом году ее можно было увидеть на полях ПМЭФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Анита Цой
    ЛАЙК1
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ21
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 19

    VKuser5462861808 Июл 2024 в 21:43
    ТЬФУ.....
    +0−0
    kran_5e4d90f982a4f08 Июл 2024 в 21:38
    ЗА ЧТО?
    +0−0
    27595415908 Июл 2024 в 21:27
    Да герои удивляют
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close