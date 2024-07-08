Путин наградил Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

В указе Анита Цой указана как генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Галерея «Мастер». Осенью 2023 года профильные телеграм-каналы писали о том, что выручка галереи составила 7,1 миллиона рублей. Галерея является выставочной площадкой для художников и дизайнеров, также она занимается организацией культурных мероприятий.

Президент Владимир Путин наградил народную артистку РФ Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом 8 июля стало известно из указа, опубликованного на сайте publication.pravo.gov.ru .

Анита Цой начала свою музыкальную карьеру в середине 1990-х, ее дебютная пластинка «Полет» вышла в 1997 году. В 2021-м звезда удостоилась звания народной артистки России.

С лета 2022 года ей запрещен въезд в Латвию за поддержку Москвы в украино-российском конфликте. В январе 2023 года Цой внесли в санкционный список Украины. В этом году ее можно было увидеть на полях ПМЭФ.