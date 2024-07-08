На «Приморской» до конца лета будут ремонтировать эскалатор. Пассажиров ждут ограничения по утрам и вечерам

Жителям Петербурга стоит учесть грядущие изменения в работе станции метро «Приморская». С 9 июля по 30 августа вход в вестибюль будут ограничивать из-за капитального ремонта эскалатора.
Как уточнили в городском комитете по транспорту, проход пассажиров на станцию придется организовать по следующему графику: с 08:00 до 09:00 и с 17:00 до 18:40 по будням вход на «Приморскую» будет ограничен. При необходимости указанные временные рамки могут быть скорректированы в зависимости от загруженности станции.
Петербуржцам предлагаются альтернативные маршруты. Так, до станции «Василеостровская» предлагают добираться на автобусах
Напомним, что ранее власти Санкт-Петербурга поручили разработать проект планировки территории для строительства второго вестибюля станции метро «Спортивная». Эта работа должна быть завершена не позднее 17 ноября 2025 года.