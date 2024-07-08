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    На «Приморской» до конца лета будут ремонтировать эскалатор. Пассажиров ждут ограничения по утрам и вечерам

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    Жителям Петербурга стоит учесть грядущие изменения в работе станции метро «Приморская». С 9 июля по 30 августа вход в вестибюль будут ограничивать из-за капитального ремонта эскалатора.

    Как уточнили в городском комитете по транспорту, проход пассажиров на станцию придется организовать по следующему графику: с 08:00 до 09:00 и с 17:00 до 18:40 по будням вход на «Приморскую» будет ограничен. При необходимости указанные временные рамки могут быть скорректированы в зависимости от загруженности станции.

    Петербуржцам предлагаются альтернативные маршруты. Так, до станции «Василеостровская» предлагают добираться на автобусах № 1, 6, 41, 230, трамваях № 6, 40 и троллейбусе № 12; до «Спортивной» — на автобусах № 1, 230, 249, 275 и трамваях № 6, 40.

    Напомним, что ранее власти Санкт-Петербурга поручили разработать проект планировки территории для строительства второго вестибюля станции метро «Спортивная». Эта работа должна быть завершена не позднее 17 ноября 2025 года.

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