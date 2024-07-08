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    В Москве задержали женщину, которая вынесла под курткой икону из церкви

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    7 комментариев

    В Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая украла икону из церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Об этом 8 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

    пресс-центр МВД России

    Кража была совершена днем, одной из прихожанок приглянулась икона преподобного Гавриила. Судя по кадрам, выждав наилучший момент, женщина взяла лежавший образ, спрятала его под одежду и поспешно скрылась.

    Пропажу скоро заметили, но раскрыть преступление по горячим следам не удалось. По факту кражи возбудили уголовное дело.

    В результате розыска в отдел полиции была доставлена местная жительница, подозреваемой в преступлении назначена подписка о невыезде. Похищенную святыню вернули в храм.

    Ранее «Фонтанка» писала об аресте петербуржца, который в новогодние праздники тайно похитил икону из храма Тихвинской иконы Божией Матери. Но целью мужчины оказалось вовсе не священное изображение, а золотые украшения внутри.

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    Комментарии 7

    mol4un08 Июл 2024 в 18:37
    Духовные скрепы!
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    Заливщик голосовых планок08 Июл 2024 в 17:52
    Ценности нужно только в церковь нести! И никак не наоборот!
    +0−0
    Kostiks08 Июл 2024 в 17:48
    и православной себя идентифицировала наверное, крестилась, молилась
    +0−0
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