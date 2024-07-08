В Москве задержали женщину, которая вынесла под курткой икону из церкви

В Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая украла икону из церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Об этом 8 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.
пресс-центр МВД России
Кража была совершена днем, одной из прихожанок приглянулась икона преподобного Гавриила. Судя по кадрам, выждав наилучший момент, женщина взяла лежавший образ, спрятала его под одежду и поспешно скрылась.
Пропажу скоро заметили, но раскрыть преступление по горячим следам не удалось. По факту кражи возбудили уголовное дело.
В результате розыска в отдел полиции была доставлена местная жительница, подозреваемой в преступлении назначена подписка о невыезде. Похищенную святыню вернули в храм.
Ранее «Фонтанка» писала об аресте петербуржца, который в новогодние праздники тайно похитил икону из храма Тихвинской иконы Божией Матери. Но целью мужчины оказалось вовсе не священное изображение, а золотые украшения внутри.