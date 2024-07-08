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    Кабмин не поддержал законопроект о введении штрафов родителям за курение детей

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    3 комментария

    Большинство министерств и ведомств не поддержало законопроект, направленный на введение штрафов для родителей за курение детей в возрасте до 16 лет. Однако в правительстве не исключили что сама концепция ужесточения так называемого антитабачного законодательства заслуживает внимания. Подробности сообщил ТАСС 8 июля. Речь идет о ранее поддержанном похожем законопроекте депутатов ЛДПР.

    Кабмин рекомендовал автору законопроекта, главе комитета Госдумы по молодежной политике Артему Метелеву проработать необходимые изменения в рамках поддержанного законопроекта депутатов ЛДПР. Речь идет о похожем проекте закона об увеличении штрафов по статье 14.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ, который поддержан правительством при условии его доработки.

    Согласно проекту отзыва, законопроект поддерживается Минздравом и Роспотребнадзором, инициативу также поддерживали Минюст, Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин, МВД, Росалкогольтабакконтроль и СК.

    Как ранее писал Метелев, новая мера ответственности предлагается «в связи с тотальным курением вейпов в школах и массовыми жалобами учителей и здоровых детей». Он предлагал внести изменения в статью 20.22 КоАП, которая предусматривает денежное наказание для родителей за распитие детьми алкоголя и употребление наркотиков, повысив сумму штрафа в 2,5 раза — до 7 тыс. рублей.

    28 июня в Госдуму внесли законопроект о штрафах за курение в школе или детсадах. Сейчас для таких нарушителей предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до полутора тысяч рублей.

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    Комментарии 3

    28250555908 Июл 2024 в 16:17
    Кого штрафовать будем? Родителей .,которые сами курят?! Вот у таких родителей и дети курят,есть с кого пример брать. А в торговле у нас что на первом плане у кассы? Правильно-АЛКОГОЛЬ И КУРЕВО! Чтобы все видели, покупали,и т.д.
    +1−0
    Огромная польза!08 Июл 2024 в 16:11
    Кроме штрафов, сроков и сво российской власти предложить своим гражданам нечего.
    +2−0
    Абрикосов08 Июл 2024 в 16:08
    курение детей...
    вы черные алко-точки продающие все и всем 24/7 закрыть не можете, а родителей станем штрафовать... вот это молодцы...
    Вейпы запретить хотели, запретили?
    энергетики?
    о чем мы вообще говорим????
    +4−1
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