Кабмин не поддержал законопроект о введении штрафов родителям за курение детей

Большинство министерств и ведомств не поддержало законопроект, направленный на введение штрафов для родителей за курение детей в возрасте до 16 лет. Однако в правительстве не исключили что сама концепция ужесточения так называемого антитабачного законодательства заслуживает внимания. Подробности сообщил ТАСС 8 июля. Речь идет о ранее поддержанном похожем законопроекте депутатов ЛДПР.
Кабмин рекомендовал автору законопроекта, главе комитета Госдумы по молодежной политике Артему Метелеву проработать необходимые изменения в рамках поддержанного законопроекта депутатов ЛДПР. Речь идет о похожем проекте закона об увеличении штрафов по статье 14.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ, который поддержан правительством при условии его доработки.
Согласно проекту отзыва, законопроект поддерживается Минздравом и Роспотребнадзором, инициативу также поддерживали Минюст, Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин, МВД, Росалкогольтабакконтроль и СК.
Как ранее писал Метелев, новая мера ответственности предлагается «в связи с тотальным курением вейпов в школах и массовыми жалобами учителей и здоровых детей». Он предлагал внести изменения в статью 20.22 КоАП, которая предусматривает денежное наказание для родителей за распитие детьми алкоголя и употребление наркотиков, повысив сумму штрафа в 2,5 раза — до 7 тыс. рублей.
28 июня в Госдуму внесли законопроект о штрафах за курение в школе или детсадах. Сейчас для таких нарушителей предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до полутора тысяч рублей.