Кабмин не поддержал законопроект о введении штрафов родителям за курение детей

Большинство министерств и ведомств не поддержало законопроект, направленный на введение штрафов для родителей за курение детей в возрасте до 16 лет. Однако в правительстве не исключили что сама концепция ужесточения так называемого антитабачного законодательства заслуживает внимания. Подробности сообщил ТАСС 8 июля. Речь идет о ранее поддержанном похожем законопроекте депутатов ЛДПР.

Кабмин рекомендовал автору законопроекта, главе комитета Госдумы по молодежной политике Артему Метелеву проработать необходимые изменения в рамках поддержанного законопроекта депутатов ЛДПР. Речь идет о похожем проекте закона об увеличении штрафов по статье 14.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ, который поддержан правительством при условии его доработки.