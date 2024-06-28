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    Не при детях. В Госдуму внесли законопроект о штрафах за курение в школе или детсадах

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    В Государственную думу в пятницу, 28 июня, внесли законопроект о штрафах за курение на территориях или в помещениях школ и детских садов. За это может грозить наказание в виде штрафа от двух до трех тысяч рублей.

    Как стало известно из пояснительной записки, которая опубликована на сайте Госдумы, часть 2 статьи 6.24 КоАП РФ предлагают дополнить словами «на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций». Это позволит наказывать курильщиков, дымящих на территории детских образовательных учреждений. Сейчас для таких нарушителей предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до полутора тысяч рублей и их действия квалифицируются по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ. А в части второй указаны лишь детские площадки.

    «Принятие закона позволит… снизить количество курящих детей и подростков и, как следствие, снизить общее количество лиц, потребляющих никотинсодержащую продукцию, укрепить общую дисциплину в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

    Автором законопроекта стал Курултай (Государственное собрание) Республики Башкортостан.

    Ранее в Госдуме предложили штрафовать за курение в неположенных местах от трех до пяти тысяч (сейчас от 500 рублей до 1 тысячи рублей), а за курение на детских площадках от пяти до семи тысяч (сейчас от двух до трех). Также предлагается ввести новый штраф до 7 тысяч рублей для родителей за курение детей до 16 лет.

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    ГосдумаШтраф за курениеКурултайШколыДетские сады
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