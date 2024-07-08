    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 18

    1 м/с, зап

    765мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.13eur95.57

    «Нам есть что защищать»: Путин высказался о выставке «Россия»

    1479
    22 комментария

    Президент РФ Владимир Путин 8 июля выступил на закрытии выставки «Россия». Он поблагодарил всю команду, работавшую на выставке, а также анонсировал открытие подобных экспозиций во всех регионах страны.

    «Нам есть что показать, есть чем гордиться. <...> Важно красиво и талантливо это преподнести. <...> Нам есть что защищать. Важно самим чувствовать это и показать это нашей стране и показать нашим доброжелателям, [которых] большинство в мире», — сказал глава государства.

    Президент также рассказал, что в стране создадут национальный центр. «Это решено», — уточнил президент. «Будем делать это и в регионах РФ. <...> Хотелось бы, чтобы это было так же ярко, как это получилось у вас», — сказал Путин, обращаясь к сотрудникам выставки на ВДНХ.

    Президент приехал на международную выставку-форум «Россия» уже в пятый раз. Она вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира. Об этом сообщил председатель оргкомитета выставки Сергей Кириенко. Выставка работала на ВДНХ с 4 ноября 2023 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 22

    Diplot08 Июл 2024 в 16:18
    Да картина грустна. Никакой почти поддержки.
    +0−0
    altnec08 Июл 2024 в 16:14
    Нам - да, действительно, есть кого защищать от чего-то, и есть кем гордиться, а не чем-то.
    +0−0
    25346053108 Июл 2024 в 16:08
    26 дворцов и резиденций, особняки и яхты олигархов нуждаются в защите!!.
    +6−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close