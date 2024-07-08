«Нам есть что защищать»: Путин высказался о выставке «Россия»

Президент РФ Владимир Путин 8 июля выступил на закрытии выставки «Россия». Он поблагодарил всю команду, работавшую на выставке, а также анонсировал открытие подобных экспозиций во всех регионах страны.

«Нам есть что показать, есть чем гордиться. <...> Важно красиво и талантливо это преподнести. <...> Нам есть что защищать. Важно самим чувствовать это и показать это нашей стране и показать нашим доброжелателям, [которых] большинство в мире», — сказал глава государства.

Президент также рассказал, что в стране создадут национальный центр. «Это решено», — уточнил президент. «Будем делать это и в регионах РФ. <...> Хотелось бы, чтобы это было так же ярко, как это получилось у вас», — сказал Путин, обращаясь к сотрудникам выставки на ВДНХ.