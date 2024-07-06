Кириенко назвал выставку «Россия» одним из самых посещаемых мест в мире

Международная выставка-форум «Россия» вошла в Топ-10 самых посещаемых мест мира. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.



6 июля прошла торжественная церемония награждения участников выставки, на которой и присутствовал Кириенко. «Знаете, я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — приводит слова замруководителя ТАСС. На сегодняшний день выставку посетили более 18 млн человек.

Выставка открылась 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. На ней представлены экспозиции от 89 регионов России.