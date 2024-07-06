    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, южн

    760мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.13eur95.57

    Кириенко назвал выставку «Россия» одним из самых посещаемых мест в мире

    3549
    15 комментариев

    Международная выставка-форум «Россия» вошла в Топ-10 самых посещаемых мест мира. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    6 июля прошла торжественная церемония награждения участников выставки, на которой и присутствовал Кириенко. «Знаете, я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — приводит слова замруководителя ТАСС. На сегодняшний день выставку посетили более 18 млн человек.

    Выставка открылась 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. На ней представлены экспозиции от 89 регионов России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ46
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close