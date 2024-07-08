Ни огня, ни дыма. Авиакомпания «Ямал» и Пулково спорят, горел ли самолет

Информация о задымлении одного из двигателей самолета Superjet 100 , который выполнял рейс Салехард — Санкт-Петербург, не соответствует действительности, сообщили 8 июля в авиакомпании «Ямал». В Пулково не согласны и утверждают, что огонь был.

В воскресенье, 7 июля, в Петербург прилетел самолет из Салехарда. На борту находились четыре члена экипажа и 86 пассажиров , которых впоследствии пришлось эвакуировать. Причиной стало то, что сотрудник Пулково обнаружил якобы возгорание мотора самолета.



Как объясняют в авиакомпании «Ямал», в действительности специалист по наземному обслуживанию ошибочно принял за пожар дым, выходящий из сопловой части двигателя. Несмотря на отсутствие признаков возгорания, прибыла аварийно-спасательная команда, пожарные Пулково обработали двигатели и шасси пожарной пеной. Как итог — исправный самолет залили водой.

