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    В Пулково у самолета после посадки задымился двигатель

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    На стоянке аэропорта Пулково во время рулежки задымился один из двигателей самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс «Салехард-Санкт-Петербург», пассажиров и экипаж пришлось эвакуировать, сообщает 7 июля пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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    Представитель Росавиации сообщает, что инцидент произошел около 20 часов, когда техник в Пулково сообщил о возгорании мотора самолета Superjet 100. В этот момент проходила штатная высадка пассажиров. По предварительным данным, открытого пламени не было, зафиксировано лишь задымление, тем не менее, прибывшая аварийно-спасательная команда, согласно инструкции, применила пенные средства тушения.

    Сейчас следователи осматривают лайнер, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

    Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

    Фото: Telegram / Западный МСУТ СК России

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