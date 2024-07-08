На Культуры автобус затормозил так, что отправил троих в больницу. Пострадал ребёнок

Полиция Калининского района Петербурга выясняет обстоятельства манёвра общественного транспорта, в результате которого в больнице оказался трёхлетний ребёнок. По информации «Фонтанки», внимание медиков потребовалось и пассажирам постарше.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 июля, девочка упала с пассажирского сиденья в автобусе два дня назад, когда водитель резко затормозил у дома № 9 на проспекте Культуры.
В ведомстве уточнили, что ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.
По информации «Фонтанки», девочка ехала с 34-летней матерью в автобусе № 271, который обслуживает «Вест Сервис». 6 июля женщину также после падения осматривал врач. С ушибами к медикам попала ещё одна пассажирка этого же автобуса, ей 53 года. Состояние обеих женщин оценили как удовлетворительное, оставаться в больнице им не потребовалось.
Автобусом управлял 48-летний гражданин Узбекистана. В прошлом году его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил маневрирования (12.14 КоАП) и управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (12.5 КоАП).
Связаться с представителем «Вест Сервиса» на момент выхода публикации не удалось.