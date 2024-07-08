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    На Культуры автобус затормозил так, что отправил троих в больницу. Пострадал ребёнок

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    22 комментария

    Полиция Калининского района Петербурга выясняет обстоятельства манёвра общественного транспорта, в результате которого в больнице оказался трёхлетний ребёнок. По информации «Фонтанки», внимание медиков потребовалось и пассажирам постарше.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 июля, девочка упала с пассажирского сиденья в автобусе два дня назад, когда водитель резко затормозил у дома № 9 на проспекте Культуры.

    В ведомстве уточнили, что ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.

    По информации «Фонтанки», девочка ехала с 34-летней матерью в автобусе № 271, который обслуживает «Вест Сервис». 6 июля женщину также после падения осматривал врач. С ушибами к медикам попала ещё одна пассажирка этого же автобуса, ей 53 года. Состояние обеих женщин оценили как удовлетворительное, оставаться в больнице им не потребовалось.

    Автобусом управлял 48-летний гражданин Узбекистана. В прошлом году его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил маневрирования (12.14 КоАП) и управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (12.5 КоАП).

    Связаться с представителем «Вест Сервиса» на момент выхода публикации не удалось.

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    Общественный транспорт
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    Комментарии 22

    Шер$тефобб08 Июл 2024 в 13:01
    пфф все голубые автобусы так ездят.
    спецкоррам Фъ стоило бы хоть пару часов в день покататься в бусах.
    +0−0
    Diplot08 Июл 2024 в 12:46
    Мы просим Фонтанку официально запросить ГИБДД о количестве ДТП в Санкт-Петербурге с участием голубых автобусов за год. Просим запросить количество пострадавших как в салонах автобусов, так и в ДТП с их участием. С такими данными Следственный Комитет РФ сможет провести полную проверку голубых.
    +0−2
    28246563508 Июл 2024 в 12:42
    А как же запрет на работу в общественном транспорте мигрантам? Беглов с каждым днем повышает свой рейтинг.
    +1−1
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