На Культуры автобус затормозил так, что отправил троих в больницу. Пострадал ребёнок

Полиция Калининского района Петербурга выясняет обстоятельства манёвра общественного транспорта, в результате которого в больнице оказался трёхлетний ребёнок. По информации «Фонтанки», внимание медиков потребовалось и пассажирам постарше.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 июля, девочка упала с пассажирского сиденья в автобусе два дня назад, когда водитель резко затормозил у дома № 9 на проспекте Культуры.



В ведомстве уточнили, что ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.

