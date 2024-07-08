СК показал видео задержания подозреваемых в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

Рейд на стройке прошел в Москве после изнасилования сотрудницы «Матч ТВ». По делу задержаны трое, одного едва успели поймать по пути в аэропорт.
ГСУ СК России по г. Москве
Видео с кадрами задержания публикует управление СК в столице 8 июля. Трое обвиняемых в ближайшее время будут доставлены в суд, следствие будет просить отправить их под стражу.
По данным СК, все обвиняемые — граждане Узбекистана. По версии следствия, когда ночью 6 июля недалеко от «Останкино» они напали на девушку, третий обвинямый следил за обстановкой и непосредственно в изнасиловании не участвовал.
Как сообщалось ранее, при задержании один из мигрантов пытался убежать в лес, но его догнали. СК отмечает, что третьего фигуранта застали в дороге — он двигался к сторону аэропорта, готовясь покинуть Россию.
«По местам проживания и работы обвиняемых произведены осмотры. Так, установлены иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации в нарушение миграционного законодательства. По выявленному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавляет СК.