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    СК показал видео задержания подозреваемых в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

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    Рейд на стройке прошел в Москве после изнасилования сотрудницы «Матч ТВ». По делу задержаны трое, одного едва успели поймать по пути в аэропорт.

    ГСУ СК России по г. Москве

    Видео с кадрами задержания публикует управление СК в столице 8 июля. Трое обвиняемых в ближайшее время будут доставлены в суд, следствие будет просить отправить их под стражу.

    По данным СК, все обвиняемые — граждане Узбекистана. По версии следствия, когда ночью 6 июля недалеко от «Останкино» они напали на девушку, третий обвинямый следил за обстановкой и непосредственно в изнасиловании не участвовал.

    Как сообщалось ранее, при задержании один из мигрантов пытался убежать в лес, но его догнали. СК отмечает, что третьего фигуранта застали в дороге — он двигался к сторону аэропорта, готовясь покинуть Россию.

    «По местам проживания и работы обвиняемых произведены осмотры. Так, установлены иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации в нарушение миграционного законодательства. По выявленному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавляет СК.

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    SERGEY11108 Июл 2024 в 13:00
    Благодаря нынешней эмиграционной политике , если она вообще есть - в этом государстве все приезжие дружбаны и братаны делают что хотят и когда хотят т е также насилуют это государство по полной .
    +0−0
    chip108 Июл 2024 в 12:53
    Возрадуемся, товарищи, насильники найдены! Кстати, 30 июня на одном из пляжей Москвы мигрант совершил насильственные действия в отношении сразу трех несовершеннолетних девочек 2010-2012 годов рождения, его то же поймали, скажем спасибо за безопасность наших детей и женщин, полиции и лично В.В. Путину!
    +0−0
    firma08 Июл 2024 в 12:41
    Кажется, в Магадане приняли местный закон об "усыплении" взбесившихся и бездомных собак. Какой-никакой опыт
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