Трех мигрантов задержали по подозрению в изнасиловании ведущей «Матч ТВ» возле телецентра «Останкино»

Трех мужчин-мигрантов задержали сотрудники столичной полиции по подозрению в изнасиловании сотрудницы телеканала «
Нападение на женщину произошло в ночь на 6 июля близ телецентра «Останкино», когда она возвращалась с работы.
Заместитель гендиректора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки подтвердила в своем телеграм-канале информацию об изнасиловании сотрудницы. «Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», — написала она.
Первый подозреваемый —
Задержание троих подтверждают и РИА Новости.
Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования данного уголовного дела. В пресс-релизе все трое подозреваемых прямо называются гражданами Узбекистана.