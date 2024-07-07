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    Трех мигрантов задержали по подозрению в изнасиловании ведущей «Матч ТВ» возле телецентра «Останкино»

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    Трех мужчин-мигрантов задержали сотрудники столичной полиции по подозрению в изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ». О задержании первых двух сообщила представитель МВД Ирина Волк.

    Нападение на женщину произошло в ночь на 6 июля близ телецентра «Останкино», когда она возвращалась с работы.

    Заместитель гендиректора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки подтвердила в своем телеграм-канале информацию об изнасиловании сотрудницы. «Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», — написала она.

    Первый подозреваемый — 24-летний приезжий — был задержан 6 июля в Останкинском районе Москвы в лесопарковой зоне; он попытался скрыться, но безуспешно. Позднее возле станции метро ВДНХ был установлен и задержан второй подозреваемый 1999 года рождения. РБК приводит сведения телеграм-каналов, которые утверждают, что всего по делу было задержано трое, все они граждане Узбекистана. Против них было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, совершенном группой лиц (наказание — до десяти лет лишения свободы).

    Задержание троих подтверждают и РИА Новости.

    Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования данного уголовного дела. В пресс-релизе все трое подозреваемых прямо называются гражданами Узбекистана.

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