Трех мигрантов задержали по подозрению в изнасиловании ведущей «Матч ТВ» возле телецентра «Останкино»

Трех мужчин-мигрантов задержали сотрудники столичной полиции по подозрению в изнасиловании сотрудницы телеканала « Матч ТВ ». О задержании первых двух сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Нападение на женщину произошло в ночь на 6 июля близ телецентра «Останкино», когда она возвращалась с работы.

Заместитель гендиректора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки подтвердила в своем телеграм-канале информацию об изнасиловании сотрудницы. «Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», — написала она.

