«Вуш» проверит самокатчиков на реакцию и снизит скорость не прошедшим тест

Сервис кикшеринга Whoosh внедрил выборочное тестирование арендаторов самокатов на внимание и концентрацию. Им предложат тесты Шульте и Струпа.

О внедрении тестирования компания сообщила 8 июля. Его предложат тем арендаторам, которые захотят проехать в вечернее время на определенных улицах или на тех, где всегда многолюдно.

Перед началом поездки пользователь должен будет решить задачи, оценивающие навыки направленного внимания, — тесты Шульте и тесты Струпа. Много времени это не займет, на решение дается меньше минуты. Нужно расставить в правильном порядке цифры и буквы, определить цвет слова и так далее.