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    «Вуш» проверит самокатчиков на реакцию и снизит скорость не прошедшим тест

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    15 комментариев

    Сервис кикшеринга Whoosh внедрил выборочное тестирование арендаторов самокатов на внимание и концентрацию. Им предложат тесты Шульте и Струпа.

    О внедрении тестирования компания сообщила 8 июля. Его предложат тем арендаторам, которые захотят проехать в вечернее время на определенных улицах или на тех, где всегда многолюдно.

    Перед началом поездки пользователь должен будет решить задачи, оценивающие навыки направленного внимания, — тесты Шульте и тесты Струпа. Много времени это не займет, на решение дается меньше минуты. Нужно расставить в правильном порядке цифры и буквы, определить цвет слова и так далее.

    В случае, если тест не будет пройден, а клиент вправе и вовсе отказаться от решения задачек, скорость самоката будет снижена до 15 километров в час.

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    Комментарии 15

    Трассер08 Июл 2024 в 12:47
    Доставщики пищи на э/самокатах - наркоманы: ездить на запрещающий свет светофора, через две сплошные и навстречу транспорту - так ездят только мигранты!
    Браво! Давай еще 1,2 миллиона этих будущих граждан каждый месяц.
    +0−0
    28222236208 Июл 2024 в 12:37
    "если тест не будет пройден, скорость самоката будет снижена до 15 километров в час" - какой кошмар... А у меня в прошивке максимальная скорость сразу установлена в 15 км/ч, быстрее электросамокат уже не сможет ехать.
    Ещё можно было бы понять ограничение в 10 км/ч, тем более в "в вечернее время на определенных улицах, где всегда многолюдно".

    И не реакцию нужно проверять, а знание ПДД и личностные качества, способность думать об окружающих и уступать им.

    Не должно быть вообще ситуаций, когда требуется "реакция". Концентрация - да, постоянно во время движения, ни на секунду не отвлекаясь. Но какие-то арендаторы так ездят? Обычно в полной прострации, в смартфоне или с приятелем/девушкой, стоящими за спиной, общаются.
    +0−1
    Абрикосов08 Июл 2024 в 11:46
    Запретить!!! Только так!
    тесты, ограничение скорости и прочее это даже не полумеры , это очковтирательство!!!
    Вранье и беспредел вот их кредо!!!
    Один пример: была инф что с парковкой самокатов разобрались и активно штрафуют нерадивых ... по факту постоянно наталкиваюсь что стоят они где придется и часто поперек тротуара...
    +3−1
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