В Петербурге поймали две тысячи мигрантов-нарушителей. С русским у них плохо

Полиция Петербурга провела очередной профилактический рейд для проверки соблюдения миграционного законодательства. На нарушениях попались около двух тысяч человек, их же проверили на знание русского языка. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 8 июля.
Правоохранители нагрянули в хостелы, общежития, на стройплощадки и рынки, проверяли порядок пребывания, легальность нахождения в стране, а также причастность к совершению преступлений. В результате было выявлено около двух тысяч мигрантов, пребывающих на территории России незаконно.
Помимо прочего, полиция взяла на себя функцию экзаменаторов. Проверка навыков владения русским языком стала актуальной после раскрытия схемы фиктивных экзаменов для иностранцев в городских вузах. Так, во втором квартале текущего года правоохранителям удалось выявить более
Напомним, в апреле все 12 российских университетов, уполномоченных проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами. Теперь соответствующие экзамены сдают только на госплощадках.