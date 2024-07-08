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    В Петербурге поймали две тысячи мигрантов-нарушителей. С русским у них плохо

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    18 комментариев

    Полиция Петербурга провела очередной профилактический рейд для проверки соблюдения миграционного законодательства. На нарушениях попались около двух тысяч человек, их же проверили на знание русского языка. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 8 июля.

    Петербургская полиция

    Правоохранители нагрянули в хостелы, общежития, на стройплощадки и рынки, проверяли порядок пребывания, легальность нахождения в стране, а также причастность к совершению преступлений. В результате было выявлено около двух тысяч мигрантов, пребывающих на территории России незаконно.

    Помимо прочего, полиция взяла на себя функцию экзаменаторов. Проверка навыков владения русским языком стала актуальной после раскрытия схемы фиктивных экзаменов для иностранцев в городских вузах. Так, во втором квартале текущего года правоохранителям удалось выявить более 600 мигрантов, которые совершенно не владели русским языком и не могли общаться.

    Напомним, в апреле все 12 российских университетов, уполномоченных проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами. Теперь соответствующие экзамены сдают только на госплощадках.

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    Комментарии 18

    27966254008 Июл 2024 в 12:54
    Требую отменить семейную ипотеку для мигрантов!
    +0−0
    Трассер08 Июл 2024 в 12:50
    1,2 млн привозится каждый новый месяц. Месяц начался. Здравствуй, еще 1,2 млн мигрантов в стране!
    +0−0
    chip108 Июл 2024 в 12:07
    Когда на стройплащадках вместе с нелегальными мигрантами будут на корточках и у стены стоять руководство строительных фирм, включая бенефициаров (депутатов и высоких чиновников), тогда и будет дело, а так - пустое все, разве что полиция свою долю с мигрантов сдерет, что еще добавит коррупции!
    +5−0
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