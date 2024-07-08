Водитель «Соляриса» выехал в лоб грузовику на трассе «Нарва» и погиб

Смертельная авария произошла утром 7 июля на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. Всего за минувшие выходные и пятницу в Петербурге и области в ДТП погибли трое.

Около 7:40 воскресенья на 130-м километре трассы А-180 «Нарва» 48-летний мужчина, следуя на Hyundai Solaris со стороны Ивангорода в направлении Кингисеппа, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Howo, принадлежащим воронежской фирме, стало известно «Фонтанке» 8 июля . Выезд на встречку в этом месте разрешен. За рулем грузовика был 38-летний житель Псковской области.