Водитель «Соляриса» выехал в лоб грузовику на трассе «Нарва» и погиб

Смертельная авария произошла утром 7 июля на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. Всего за минувшие выходные и пятницу в Петербурге и области в ДТП погибли трое.
Около 7:40 воскресенья на 130-м километре трассы А-180 «Нарва»
В результате аварии водитель «Соляриса» от полученных травм скончался на месте. Ведется проверка. Известно, что оба водителя в этом году привлекались за нарушение ПДД только один раз, оба — за парковку в неположенном месте.
Всего с 5 по 7 июля в Петербурге зафиксировали 744 ДТП, а в Ленобласти — 237, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД регионов. Пострадавшие были в 29 и 14 случаях соответственно. В Петербурге травмы получили 30 человек, в том числе трое детей, в области — 24 взрослых и двое детей. Погибших было трое: один человек в Петербурге и двое в Ленобласти.