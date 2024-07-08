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    Водитель «Соляриса» выехал в лоб грузовику на трассе «Нарва» и погиб

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    3 комментария
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Смертельная авария произошла утром 7 июля на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. Всего за минувшие выходные и пятницу в Петербурге и области в ДТП погибли трое.

    Около 7:40 воскресенья на 130-м километре трассы А-180 «Нарва» 48-летний мужчина, следуя на Hyundai Solaris со стороны Ивангорода в направлении Кингисеппа, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Howo, принадлежащим воронежской фирме, стало известно «Фонтанке» 8 июля. Выезд на встречку в этом месте разрешен. За рулем грузовика был 38-летний житель Псковской области.

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    В результате аварии водитель «Соляриса» от полученных травм скончался на месте. Ведется проверка. Известно, что оба водителя в этом году привлекались за нарушение ПДД только один раз, оба — за парковку в неположенном месте.

    Всего с 5 по 7 июля в Петербурге зафиксировали 744 ДТП, а в Ленобласти — 237, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД регионов. Пострадавшие были в 29 и 14 случаях соответственно. В Петербурге травмы получили 30 человек, в том числе трое детей, в области — 24 взрослых и двое детей. Погибших было трое: один человек в Петербурге и двое в Ленобласти.

    Фото: Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО
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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    Фото: Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО

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    Комментарии 3

    y. l. g. 78708 Июл 2024 в 11:41
    Плохие водители долго не ездят, жаль из-за них ещё другие часто страдают.
    +1−1
    Alex00008 Июл 2024 в 11:30
    Как сделать из машины французского бульдога...
    +0−0
    78943688308 Июл 2024 в 11:29
    очередной обгоняльщик успел
    +4−0
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