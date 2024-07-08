Огонь в бухте Инал под Джубгой охватил около гектара

Спасатели 8 июля продолжают тушить лесной пожар в бухте Инал в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.
Огонь охватил около 1 гектара в Джубгском и Лермонтовском участковом лесничестве. Работают 12 единиц техники, привлекается вертолет МЧС Ка-32.
«Ситуация находится под контролем. Угрозы жилым строениям нет», — отмечается в сообщении.
Напомним, причиной пожара, как предполагается, стала сигнальная ракета. С окрестных баз отдыха эвакуировали людей. По данным 93.RU, загорелась сосновая роща.
По состоянию на утро 8 июля, отели в бухте не пострадали, туристы продолжают отдых в обычном режиме, сообщает АТОР со ссылкой на отельеров.
«Работала авиация МЧС. Видим, что к утру пожар почти потушили. Ветер, к счастью, был не в сторону бухты. Сейчас МЧС дежурит на склонах», — рассказали в одном из отелей.