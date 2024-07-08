    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    762мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.13eur95.57

    С баз отдыха в бухте Инал под Джубгой начали эвакуировать людей из-за лесного пожара. Причиной возгорания стала сигнальная ракета

    8974
    обсудить

    В Краснодарском крае в бухте Инал под Джубгой начался лесной пожар, площадь которого к концу воскресенья, 7 июля, достигла 6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем телеграм-канале, отметив также, что была начата эвакуация людей из близлежащих баз отдыха.

    «Информация о возгорании на горе на 1-м участке Центрального пляжа Бухты Инал была принята оператором службы 112 сегодня в 21:102, добавил он. По его сведениям, в тушении задействованы 65 человек и 9 единиц техники.

    Оперативный штаб региона чуть позднее сообщил, что подразделения МЧС России «ликвидируют горение сухой растительности».

    Угрозы частным домовладениям нет. К тому моменту количество задействованных единиц техники увеличилось до 11.

    РБК приводит информацию из телеграм-каналов о причине возгорания: такой якобы стала запущенная туристами сигнальная ракета. Всего их было запущено три, но две упали в море, и лишь одна — на сухую траву.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарДжубгаБухта ИналМЧС
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close