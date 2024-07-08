С баз отдыха в бухте Инал под Джубгой начали эвакуировать людей из-за лесного пожара. Причиной возгорания стала сигнальная ракета

В Краснодарском крае в бухте Инал под Джубгой начался лесной пожар, площадь которого к концу воскресенья, 7 июля , достигла 6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем телеграм-канале, отметив также, что была начата эвакуация людей из близлежащих баз отдыха.

«Информация о возгорании на горе на 1-м участке Центрального пляжа Бухты Инал была принята оператором службы 112 сегодня в 21:102, добавил он. По его сведениям, в тушении задействованы 65 человек и 9 единиц техники.

