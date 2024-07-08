С баз отдыха в бухте Инал под Джубгой начали эвакуировать людей из-за лесного пожара. Причиной возгорания стала сигнальная ракета

В Краснодарском крае в бухте Инал под Джубгой начался лесной пожар, площадь которого к концу воскресенья,
«Информация о возгорании на горе на 1-м участке Центрального пляжа Бухты Инал была принята оператором службы 112 сегодня в 21:102, добавил он. По его сведениям, в тушении задействованы 65 человек и 9 единиц техники.
Оперативный штаб региона чуть позднее сообщил, что подразделения МЧС России «ликвидируют горение сухой растительности».
Угрозы частным домовладениям нет. К тому моменту количество задействованных единиц техники увеличилось до 11.
РБК приводит информацию из телеграм-каналов о причине возгорания: такой якобы стала запущенная туристами сигнальная ракета. Всего их было запущено три, но две упали в море, и лишь одна — на сухую траву.