Беспилотники долетели до Воронежской области

В утреннем отчете Минобороны о ночных атаках — всего два региона. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены ночью 8 июля над Белгородской и Воронежской областями, информирует ведомство.



Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздно вечером сообщил, что над территорией области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На места падения обломков выехали оперативные службы.



«Режим опасности атаки БПЛА не вводился, исходя из текущей оценки возможных угроз со стороны Украины», — отметил Гусев.

