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    Беспилотники долетели до Воронежской области

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    В утреннем отчете Минобороны о ночных атаках — всего два региона. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены ночью 8 июля над Белгородской и Воронежской областями, информирует ведомство.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздно вечером сообщил, что над территорией области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На места падения обломков выехали оперативные службы.

    «Режим опасности атаки БПЛА не вводился, исходя из текущей оценки возможных угроз со стороны Украины», — отметил Гусев.

    UPD: Утром Гусев написал и о ночной атаке. Силы ПВО уничтожили один дрон. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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