На пляжах возводят укрытия, а туристы продолжают прибывать: как проходит туристический сезон в Крыму

Новый востребованный вид услуг на севастопольских пляжах Фото: «Крымский» / T.me, Михаил Контуев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Крым вовсю продолжает принимать туристов. Местные отельеры даже не снизили цены — в сутки на полуостров приезжает 30–40 тысяч отдыхающих, которых не пугают угрозы воздушных атак и многочасовые пробки на Крымском мосту.



Только пять процентов выбирают Севастополь В больницах Севастополя еще остаются пострадавшие на пляжах поселков Учкуевка и Любимовка во время ракетной атаки 23 июня. В числе пострадавщих - семья из Петербурга. Еще специалисты МЧС обследуют дно и песок в местах отдыха людей в поисках неразорвавшихся суббоеприпасов, а туристы по-прежнему собираются на отдых в Учкуевку, веря, что на один пляж дважды не прилетает.



«Мы уже приехали в Учкуевку! Тут очень красиво. Правда, пляж и парк пока закрыты. Таксист сказал, что с понедельника, возможно, откроют. Подождем. А пока ездим на пляж «Дача Мокроусова». Тут людей совсем не много — красота!» — рассказывает Светлана в Telegram-чате «Крым Туристический».

Уничтожение специалистами МЧС по Крыму и Севастополю суббоеприпасов из кассетный части ракеты, взорвавшейся 23 июня над пляжами Учкуевка и Любимовка МЧС России

«Вы отчаянные люди!» — отвечают ей участники диалога.

«Молодцы — уважаю бесстрашных!» — восхищаются другие.



Больше половины туристов, прибывающих в Крым, выбирают для отдыха Южный берег Фото: Янина Павленко / T.me Поделиться Поделиться





Для тех, кто снова уляжется на любимом пляже после того, как его откроют, власти региона готовятся установить укрытия от воздушных атак. Но появятся они не завтра — путь согласования проекта и строительства, увы, не быстрый. По словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, оперштаб разработал программу действий после того, как жители впервые столкнулись с «ударами ракетами с кассетными боеприпасами по гражданской инфраструктуре». Теперь в Севастопольском регионе вводят новый режим оповещения: «Баллистика!» — он означает, что людям нужно в течение 2–3 минут занять безопасные места. Быстрее всех отреагировали на новые угрозы предприниматели — часть стен пляжных кафе спешно обкладывают мешками с песком, чтобы задержать осколки, а на дверях магазинов и заведений появились надписи: «Здесь вы можете укрыться во время воздушной тревоги».

Защита клиентов кафе и отдыхающих на пляже «Караджа» Черноморского района Крыма «Крымский» / T.me

Правда, Севастопольский регион выбирают всё меньше туристов. База Черноморского флота находится под ударами постоянно, а сигналы воздушной тревоги — не самая приятная «музыка» для отдыха.

— Новые продажи путевок замедлились на 15–20%, но основная масса тех, кто уже купил или забронировал отдых, не отменили его, — рассказал о реакции туристов на обстрел пляжей вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. — Единственный регион, где уменьшилось число отдыхающих, — Большой Севастополь. Туристы, которые выбрали самый неспокойный регион полуострова, быстро перебронировали отели и переехали на Южный берег Крыма.



Если говорить о распределении отдыхающих по побережью, то уже не первый год Большой Севастополь (от Орловки до Фороса) остается не пляжным, а экскурсионным направлением.

— Туристы останавливаются в других местах, а в Севастополь и окрестности приезжают утром на экскурсии, вечером же возвращаются в свои отели и санатории, — добавил Ромашкин. — Не более 5% от общего числа туристов выбирают курортные места Большого Севастополя и сам город для постоянного отдыха.

Полуостров бьет рекорды по числу туристов Удивляет, что желающие отдохнуть в Крыму все равно остаются.



«В прошлом году знакомые собрались на курорт в Краснодарский край. Звонят нам и просят за собачкой присмотреть, а я говорю: «Мы Крымский мост сейчас проезжать будем»... Пауза. А потом одно слово: «Психи». А через месяц мы снова едем в родной и прекрасный Крым!» — поделилась планами в Telegram-чате «Крымский мост» участница под ником Валькирия Свароговна.



Обстановка на пляже Гурзуфа в 6 утра — отдыхающие предпочитают морские и солнечные ванны долгому сну. Фото Александры Сотниковой Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





«С приближением поездки в Крым волнения накрывают всё больше. Верим в хорошее. В прошлом году мы не доехали, за час до нашего прибытия на мост там случилось то, что случилось. Плакали всей семьей и развернулись домой. Теперь знакомые нам у виска крутят, а мы всё равно едем. Крым не променяем ни на какую Анапу или Геленджик», — вторит ей в чате участница по имени Катя.



«Крым — это наркотик, попробовав раз, уже не слезть. И да, наркоман готов на всё, чтобы получить дозу. Даже ехать в такое неспокойное время», — объясняет поведение туристов еще одна участница чата «Крымский мост» по имени Светлана Кесарева.

— Как выясняется, безопасность не для всех является базовым условием отдыха. Люди, которые выбирают отдых на полуострове, принимают риски, осознают, что едут в регион, где никто не может дать гарантий, — поделился мнением Сергей Ромашкин. — И всё же любовь к Крыму, качество моря и природы, особенности климата ставят выше, чем спокойствие. Для многих в Краснодарском крае и море грязнее, и людей больше, и менталитет местных не устраивает, и ротавирус опасней, и цены выше.

По мнению эксперта, летний сезон в Крыму можно уже считать весьма успешным, особенно в сравнении с прошлым годом.

— Сейчас в среднем в сутки в Крым прибывает 30–40 тысяч отдыхающих, — уточнил он. — И лишь 1–2% туристов решили не ехать в Крым. Но их отказ уже не повлияет на ситуацию — в сравнении с прошлым годом прирост отдыхающих на полуострове составил 80%. Это лучший показатель по всем регионам России и, можно сказать, выдающийся — я давно не помню таких цифр. Ни у одного российского региона сейчас нет таких цифр роста продаж в туристическом секторе год к году.

По данным Ромашкина, у Краснодарского края рост продаж в среднем увеличился только на 12%, хотя у подавляющего большинства туристов регион воспринимается как совершенно безопасный, несмотря на то, что и беспилотники, и ракетные атаки были и там.

— Мы уже имеем цифры, что число продаж в Анапе выросло на 20–25 процентов, в Сочи — на 5–7%, в Адлере — на 5–10%, — уточнил вице-президент АТОР.

В Краснодарский край едет в три раза больше туристов Но если говорить в абсолютных цифрах, то, конечно, Краснодарский край по числу отдыхающих опережает Крым. Так было всегда.

— По объему отдыхающих Краснодарский край опережает Крым. В среднем номерной фонд края больше, чем крымский, в три раза, поэтому и отдыхающих здесь за год в три раза больше, — объяснил Ромашкин. — Проанализировав ситуацию на туристическом рынке, мы предполагаем, что в этом году в Краснодарском крае отдохнут 18 миллионов человек за год, а в Крыму — 5–6 миллионов. Для обоих регионов это хорошие цифры, учитывая нынешние возможные риски. Действительно, говорить о полной безопасности Краснодарского края было бы наивно. Акватория у берегов Сочи, Новороссийска, Туапсе подвергалась атакам БПЛА, а возле Новороссийска регулярно уничтожаются безэкипажные катера. И все же именно относительная безопасность и более развитая туристическая инфраструктура — один из основных факторов, влияющих на цены.

—Что касается цен, то Крыму в последние годы они ниже, чем на курортах Краснодарского края. Сейчас отдых на полуострове обойдется на 10–15 процентов дешевле. Отельеры, не будучи уверенными в успешности курортного сезона, еще зимой выставили невысокие цены на отдых, в сравнении с Краснодарским регионом. Эта разница осталась до сих пор. Но после трагедии на севастопольских пляжах, цены никто не снизил. Спрос на крымский отдых остается высоким, поэтому отели и санатории уверены, что продадут еще не раскупленные места туристам. А те, кто уже забронировал, по-прежнему собираются в на отдых. Подавляющее большинство — 60 процентов — отправляются на Южный берег, как самый комфортабельный и безопасный. Следующий по популярности — Восточный Крым: от Керчи и Феодосии до Судака, его выбирают 20–25 процентов отдыхающих. Еще 10 процентов едут на Запад полуострова — на песчаные пляжи от Евпатории до Тарханкута. И только 5 процентов — в Севастопольский регион.

Мария Романова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Автотуристы рулят!

Традиционные способы Паламы никто не отменял: такие машины встречают туристов на дороге, ведущей в Евпаторию Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Глава Республики Крым Сергей Аксенов опубликовал в своем Telegram-канале первые подсчеты отдыхающих:

«За первое полугодие 2024 года Крым посетили 2 миллиона туристов. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них 60,8% прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7% — посредством ж/д сообщения и 7,5% — по сухопутному маршруту через исторические регионы России».



По подсчетам логистов, только 1 июля — в день старта «высокого сезона» — более 10 100 машин прошли через досмотры Крымского моста на полуостров.

«Сезон стояния на мосту открыт», — шутят путешественники, но запасаются едой и водой на случай, если ожидать проверки багажа придется долго.



— В нынешнем году, по нашим подсчетам, не только в Крым, с которым нет авиационного сообщения, а поездов по-прежнему не хватает на всех желающих, но и на курорты Краснодарского края прибудет рекордное число автотуристов, — сказал Сергей Ромашкин. — Связано это и с тем, что перелет в Сочи существенно подорожал. Например, я с семьей собираюсь отдохнуть в Сочи в конце июля, и на четверых человек мне нужно потратить 120 тысяч рублей на авиабилеты. А за отель на всё время проживания я заплачу 100 тысяч. Получается, что перелет станет самой большой статьей моих расходов на отдых.

Куда поедете (съездили) в отпуск вы? Выбираю Крым В Краснодарский край На заграничный курорт Обойдусь без моря Свой вариант (напишу в комментариях)

Подробнее о том, сколько денег нужно, чтобы отдохнуть в Краснодарском крае, можно почитать в отдельном материале.

