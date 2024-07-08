«Это любимый спортивный праздник наших сотрудников». Кто и почему поддерживает карнавал Фонтанка SUP

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP в 2024 году традиционно поддерживают крупнейшие компании России и Петербурга. За девять лет карнавал завоевал репутацию яркого события, объединяющего людей с общими ценностями. На реки и каналы в этом году, как и раньше, выйдет много корпоративных команд.



Впервые частью такого масштабного и вдохновляющего события, как Фонтанка SUP, стал Мегамаркет. Участие в фестивале в качестве генерального партнера для Мегамаркета — это не только поддержка спортивных начинаний, но и возможность проявить свою корпоративную ответственность и внести вклад в развитие культурных мероприятий Петербурга. Мегамаркет готовит для зрителей и участников яркую интерактивную зону SUP Port Megamarket и поддерживает большинство номинаций фестиваля, предоставляя замечательные призы и подарки победителям.

Среди корпоративных команд будут представители телеканала ТНТ. Компания активно поддерживает здоровый образ жизни: сотрудники сдают нормы ГТО, участвуют в спартакиадах и забегах.

«ТНТ — про хорошее настроение и праздник для каждого не только онлайн! Рады быть командой офлайн в Петербурге на одной волне со зрителями и участниками фестиваля», — говорят представители компании. Вместе с тысячами единомышленников сап-маршрут утром 3 августа пройдет команда нового шоу «Утро.ТНТ». На работе они каждое утро заряжают зрителей энергией перед началом дня. «Вся команда будет очень ждать встречи со зрителями Петербурга на мероприятии и постарается показать хороший результат. Обещаем дарить и обмениваться энергией со всеми!» — говорят участники.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Setl Group — традиционный партнер и активный участник фестиваля — в этом году представит рекордный корпоративный экипаж из более чем 400 человек. Компания поддерживает спортивное движение SetlSport, предоставляя сотрудникам бесплатные тренировки по баскетболу, футболу, волейболу, плаванию и оздоровительной гимнастике.

«В этом году Setl Group отмечает 30-летие. Мы хотим отметить наш юбилей вместе с жителями любимого города. Ценности нашей компании — забота о природе и окружающей среде, поддержка спорта и здорового образа жизни — будут отражены в корпоративной фотозоне. Мы придумали необычное и экологичное оформление и приглашаем всех сделать селфи в наших импровизированных «джунглях». И, конечно, не пропустите наш мегасап. Ждем вас на фестивале!»

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Газпром нефть» считает Фонтанка SUP важным событием, объединяющим людей через спорт и творчество. «Это самый масштабный праздник на воде, который делают сами участники. Это тысячи ярких костюмов, карнавальная музыка, креативные инсталляции на сапах», — описывают представители компании.

Команда «Газпром нефти» участвует в фестивале не первый год. В 2024-м она по традиции соберет на сапах не только сотрудников компании, но и учащихся колледжей и вузов. «Так, студенты помимо участия в самом заплыве могут в свободной обстановке пообщаться с нашими учеными и инженерами, узнать о вариантах работы, договориться о практике или стажировке», — объясняют представители.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фестиваль Фонтанка SUP стал важной частью корпоративной культуры группы «Эталон». «Это один из любимых спортивных праздников сотрудников. Заявки на участие в празднике поступают фактически сразу после наступления нового года, а мы с удовольствием их подтверждаем, — делятся в компании. — Фестиваль — отличный тимбилдинг, который укрепляет взаимоотношения и командный дух среди работников».



В 2024 году более 100 сотрудников компании будут представлять «Эталон» на фестивале.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Главстрой Санкт-Петербург» тоже видит в фестивале возможность укрепить корпоративные связи и поддержать своих сотрудников. «Организация спортивных, культурно-досуговых мероприятий — важная часть корпоративной культуры нашей компании. Мы помогаем работникам из разных отделов, дирекций, дочерних организаций объединяться по интересам и увлечениям», — отмечают представители девелопера. В этом году в карнавале планирует участвовать команда «Главстрой Санкт-Петербург» из 30 человек.

Вообще у компании несколько корпоративных команд. Участники занимаются разными видами спорта: футболом, волейболом, стрельбой. Один из самых востребованных — гребля. «В этом году наш гребной клуб «Причал’Ю» в экорайоне «Юнтолово» стал официальной тренировочной базой фестиваля Фонтанка SUP. Мы очень рады, что наши друзья из «Фонтанки» поддержали нашу идею создания пространства, где все любители водных видов спорта смогут попробовать свои силы перед главным заплывом. После можно продолжить отдых в «Юнтолово», где располагается гребной клуб: пройтись по экотропе в Юнтоловском заказнике, поиграть с детьми на плейхабе или посидеть в одном из кафе», — делятся в компании.

На реки и каналы 3 августа выйдет команда VICTORIA STENOVA. В ее составе будет больше 20 участников. «Наш девиз: выбирайте лучшее — это ваше будущее! Именно поэтому мы уже в девятый раз поддерживаем фестиваль — уникальное мероприятие, которое объединяет участников, жителей и гостей города. На заплыв мы выходим в восьмой раз», — говорят в компании.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«У фестиваля интересный формат: он сочетает спорт, развлечения и общение. Это делает его заметным в череде городских праздников. Мы считаем, что это отличная концепция, которая способствует объединению сообщества и популяризирует активный отдых. А еще это очень красивое мероприятие», — говорят представители Avon.



У компании будет большая команда, которая проплывет на сапах на фестивале. У нее говорящее название: «50 чемпионов в розовом». «В этом году мы решили сделать акцент на креативности и стиле наших участников. Главная номинация, в которой мы будем награждать победителей, — «Самый яркий образ». Мы хотим показать, что красота и активный образ жизни прекрасно сочетаются. Участники смогут проявить свою фантазию и создать запоминающийся образ, используя нашу косметику. Это может быть яркий макияж, креативный боди-арт или другие интересные идеи, которые подчеркнут индивидуальность каждого и команды в целом».

Мы же напоминаем: только команды-партнеры, официально согласованные с организатором фестиваля, имеют право проплыть по маршруту с корпоративной символикой. Для всех остальных использовать рекламные флаги, плакаты, корпоративную одежду или фирменные элементы любого бренда запрещено. Если вы тоже хотите стать партнером и участвовать в конкурсе «Корпоративный экипаж», напишите на почту: reklama@fontanka.ru.



Фестиваль поддерживают: Генеральный партнер — Мегамаркет, титульный партнер — компания «Газпром нефть», стратегический партнер — Альфа-банк, официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA, официальный командный партнер — холдинг Setl Group, официальная тренировочная база — центр водных видов спорта «Причал'Ю», официальный телепартнер — телеканал ТНТ.

Международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP проводится городским порталом «Фонтанка.ру» уже в девятый раз и за это время стал одной из визитных карточек Петербурга. В 2022 году фестиваль вошел в Книгу рекордов событийного туризма России как самый большой фестиваль SUP-серфинга в Европе (более 6 500 участников), а в 2023 году число зарегистрированных участников достигло 10 000 человек.